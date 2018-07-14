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Geçen yıl ortaya çıkmıştı, yeniden başladı

Kars'ta geçen yıl başlayan ve binlerce kazın telef olmasının ardından kontrol altına alınan kaz ölümleri yeniden başladı.
14 Temmuz 2018 17:50
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Geçen yıl ortaya çıkmıştı, yeniden başladı

Kars'ta, kaz çiftliği kurarak üreticilik yapan bir vatandaşa ait 5 bin kazdan bin 500 kaz telef oldu. Kazların ölümüne neyin neden olduğu ise bilinmiyor. Subatan Yolu üzerinde kurduğu çiftlikte kaz üreten Fatma Nagaş'a ait kazlar bir anda ölmeye başladı. Kazlarının ölümüne hangi hastalığın neden olduğunu bilmeyen Nagaş, ölen kazlarını derin dondurucuya koyarak yetkililerden kendisine yardımcı olmalarını bekliyor.

Çiftliğinde ürettiği 5 bin kazdan bin 500 tanesinin telef olduğunu ifade eden Fatma Nagaş, "Ürettiğim 5 bin kazdan, bin 500 tanesi telef oldu. Ve çaresi yok diyorlar. Çaresi bulunmadı diyorlar. Aşı üretilecek diyorlar. Sabah açıyorsun bir şey yok, öğlen iki ayağının feri kesiliyor çöktüğü yerde ölüyor kalıyor hayvan, günde 5 tane de ölüyor. 1 tane de ölüyor, belli olmuyor. Çünkü belli olmadığı içinde bir şey yapamıyoruz. Önlemi alınacak bir durum yok" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde defalarca gittiğini ve kazlarının ölümüne çözüm bulamadığını belirten Fatma Nagaş, "Kendim çok kez tarıma gittim. İl tarım bana diyor ki, dezenfekte edeceksin, koruyacaksın. Peki ben bunu ne kadar dezenfekte etsem ve bunun içine giren bir virüsü yok edemem. Kars'ımız bizim neyle meşhur bir kaşarı, bir de kazı ile meşhur. Kazı yok olup gittikten sonra ne ile meşhur olacak bu Kars?" diye konuştu.

Çiftlik sahibi Fatma Negaş, telef olan kazlarını derin dondurucu muhafaza ediyor. Yetkililerin biran evvel kazlarının ölümüne çare bulmasını isteyen Nagaş, bu şekilde devam ederse bütün kazlarının telef olacağını kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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