|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erdoğan, CHP'li Kesici'yi Külliye'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile Beştepe'de görüştü. CHP'li Kesici, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni görüntülerini paylaşarak, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM'de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun" tweetiyle kutlamıştı.
Bu haber 16,861 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI