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Sulama kanalına düşen kişi boğuldu
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, Emre Hüsnü Karadağ (27), Çiğli Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
Vatandaşların Karadağ'ı kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca durum jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Karadağ'ın cesedini sulama kanalından çıkarttı.
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