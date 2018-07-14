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Yeni Tarım Bakanı: Hiç kimseye siyasi davranmayacağım

İzmir'de tarım ve orman sektörü ile bir araya gelerek onları tek tek dinleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bizim gerçekten üreticiyi ne olursa olsun ezdirmemenin yollarını bulmamız lazım" dedi. Bakan Pakdemirli, hiç kimseye siyasi davranmayacağının, kapısının herkese açık olacağının da sözünü verdi
14 Temmuz 2018 18:35
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Yeni Tarım Bakanı: Hiç kimseye siyasi davranmayacağım

İzmir'de tarım ve orman sektörü ile bir araya gelerek onları tek tek dinleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bizim gerçekten üreticiyi ne olursa olsun ezdirmemenin yollarını bulmamız lazım" dedi. Bakan Pakdemirli, hiç kimseye siyasi davranmayacağının, kapısının herkese açık olacağının da sözünü verdi.

Memleketi İzmir'e ilk ziyaretini yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balçova ilçesinde tarım ve orman sektörü ile bir araya geldi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları yöneticileri ve üniversite rektörlerinin de bulunduğu buluşmaya, AK Parti İzmir milletvekilleri de katıldı.

"Üreticiyi ezdirmemenin yollarını bulmamız lazım"

İzmir ve Ege'de çok verimli topraklar olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Hollanda'da insanlar arı gibi. Toprağı olmayan ülkeler bile bizden daha güzel işler yapmanın peşindeler. Elimizde olsan hazineyi iyi kullanıyoruz ama daha iyi kullanmanın yollarını bulmamız lazım. Anadolu'ya ilk seyahati İzmir'e yapmak istedim. Büyük bir sorumluluk var. İnşallah üstesinden geleceğiz. Bizim gerçekten üreticiyi ne olursa olsun ezdirmemenin yollarını bulmamız lazım. Yapısal sorunlar var biliyorum bunların hepsini birer birer ele alıp çözmeye başlayacağız. Beni her yerde mutlaka sizlerle beraber olacağım. Yeni sistemle çok daha iyilerini yapmakla mükellefim" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, tarım ihtisas bölgeleri konusunda da tekrar tekrar konuşulması gerektiğini belirterek, "Yenilerini açmamız lazım. Talimat vermiş olalım, ihtisas bölgeleri ile ilgili çalışmaya başlayalım" dedi. Bakan Pakdemirli, farklı gelir imkanlarının da bulunması gerektiğini ifade etti.

7 milyar fidan hedefi

Ormanlar hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarım ve orman artık bir olmak durumunda. Eskisinden daha dinamik, daha iyi bir yönetim sistemi içerisinde çalışıyor olacağız. 2023 hedeflerinde 7 milyar fidana inşallah ulaşacağız. Şu anda 4 milyar fidana gelinmiş. Biraz daha gayretle 7 milyar fidanı dilmiş olacağız."

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına müdahalede dünyada ilk sıralarda olduğumuzu ve dün Buca'daki yangına orman ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini hatırlattı.

"Ayaklarımızda prangalarımız yok"

Bakan Pakdemirli, 24 Haziran seçimlerinin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da şunları söyledi:

"Artık eskisi gibi bileğimizde, ayaklarımızda prangalarımız yok. Ben çiçeği burnunda bakan olarak bir haftadır Ankara'dayım, çok şey fark ediyor. Artık bürokrasimiz azalacak. Bürokrasi içerisinde talep boğulup kalıyordu. Bürokrasi daha az olacak, daha çok iş yapacağız. Yeni sistemle bakanlık bürokrasimiz adapte olacak. Sorunlara hızlı çözüm üreteceğiz. Yeni sistemle gelen şey; bürokrasimiz kendini adapte edecek ama istersek kamu dışından bürokrat atayabileceğiz."

"Sağ kol olmak istiyoruz"

Toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak ise, "Biz Ege Üniversitesi olarak Tarım Bakanlığı ile yeni protokolümüz, önerilerimiz, çalışmalarımız var. Özellikle eğitim ve araştırma konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ege Üniversitesi olarak eğitim ve araştırmada Bakanlığın sağ kolu olmak istiyoruz" dedi.

Sektör temsilcilerini dinledi

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, tek tek sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Ardından soruları cevaplayan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bütün bürokrasi burada. Her şeyi not aldık, üzerinde çalışacağız. Su ürünleri konusunda üzerinde çalışmamız lazım. Seri şekilde balık çiftliklerinde ÇED süreçlerini kolaylaştırmamız lazım. Balık çiftlikleri yeterinde açıkta olacak, çevreyi kirletmeyeceğiz. Bunların ekonomiye büyük katkısı var. Türkiye'de yemi çözüyor olmamız lazım. Ne kadar yeme bağlı olursak zincir sürüyor, iş pahalı oluyor ve ürünler ithal ediliyor."

Bakan Pakdemirli kooperatifleşme hakkında ise, "Kooperatiflerin başarı örnekleri var. Bunları baş tacı etmemiz lazım. Örneklerden bir şey öğrenmemiz lazım. Birçok sektörde yurt dışı örnekleri konuşuluyor. Bizim beraber iş yapma yollarını öğrenmemiz lazım. İyi örnekleri çoğaltmanın yolunu bulmak lazım" diye konuştu.

Markette satılan et

Bakan Pakdemirli, marketlerde satılan et konusunda da şu ifadelere yer verdi: "Devletimizin görevi piyasaya müdahale etmek değil, isteği tüketiciyi korumak. Ufak tefek tedbirler alıyor. Marketlerde satılan etlerin çoğu aslında satılan toplam etin yüzde 6'sı gibi gözüküyor. Market sahipleri de 'biz bu paralara sattığımızda kuyruk olur sanıyorduk ama olmuyor' diyor. Herkes bir şekilde pazarda yer buluyor."

Pakdemirli, "Kimseye siyasi davranmayacağım. Herkese kapım açık. Kimin ne derdi varsa vatandaşın problemlerinin çözülmesi doğrultusunda bunları çözeceğim. Ekiple beraber çok çalışacağım" diyerek sözlerini sonlandırdı.
İhlas Haber Ajansı
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