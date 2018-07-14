Şehit çocukları Kapadokya'da

15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınlarını kaybeden çocuklar, Nevşehir Belediyesinin daveti üzerine kente gelerek Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel merkezlerini gezdi.

Programlarına Şehitlik Parkı'nı ziyaret ederek başlayan 22 çocuk, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve 15 Temmuz Derneği yöneticileri ile el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde çanak atölyesine geçti.

Burada, çanak yapımını izleyen çocuklar daha sonra tezgah başına geçip çanak yapımını denedi.

Paşabağı mevkisinde peribacaları arasında gezinti yapan grup, Göreme beldesinde ATV araçlarla düzenlenen vadi turuna katıldı.

Belediye Başkanı Seçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakınları ülkenin istikbali için şehit olmuş çocukları kentte ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"15 Temmuz, yeniden şahlanışın ve dirilişin yıl dönümüdür. Bu yüzden şehit çocuklarımızı bölgemizde ağırlamak istedik. Bu çocuklar anne ve babalarını, milletin bekası için toprağa verdiler. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Biz, bir ve beraber olduğumuz zaman Allah'ın izniyle hiçbir kalkışmaya meydan vermeyiz."

15 Temmuz Derneği yöneticilerinden Gülbahar Eda Erbaş da şehit çocuklarının farklı etkinliklere katılmalarının hayata tutunmaları açısından önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Farklı şehirlerde şehit yakınları ve gazilerimiz var. Aynı dertten mustarip insanların bir arada olması daha iyi vakit geçirmelerini sağlıyor. Kapadokya'daki etkinlik, hem şehitlerimizi anmak hem de hayata tutunmak amacıyla iki uçlu bir program oldu. Biz de dernek olarak belediyelerimizin daveti üzerine yıl boyunca farklı etkinlik ve programlar düzenliyoruz."

Şehit yakınları, bölgedeki gezilerinin ardından Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek amacıyla Niğde'nin Çukurkuyu köyüne gitti.