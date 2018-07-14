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Ölümüyle Bodrum'u üzen trafik polisi son yolculuğuna uğurlandı
Evinin girişindeki ağaçları budadığı sırada dengesini kaybedip sivri demirlerin üzerine düşerek hayatını kaybeden trafik polisi Şahin Dilek için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Ani ölümüyle Bodrum'u üzüntüye boğan Dilek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli 48 yaşındaki Şahin Dilek, Yeniköy Mahallesi Kelerlik Mescit Sokak'taki evinin girişinde bulunan begonvil ağacını budadığı sırada bir anda dengesini kaybederek giriş kapısındaki sivri demirlerin üzerine düşüp yaşamını yitirmişti. 2 çocuk babası Şahin Dilek için bugün saat 16.00'da Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katılırken gözyaşları sel oldu. Burada merhum trafik polisi için saygı duruşunda bulunulup dualar okundu.
Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından Şahin Dilek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, konvoy eşliğinde Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'ne getirildi. Burada Dilek'in tabutuna sarılan ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Şahin Dilek'in cenazesi Karaburgaz Mezarlığı'na defnedildi.
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