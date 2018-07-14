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Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2 ölü
Muğla'nın Datça ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu iki kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Deniz Tomson (60), arkadaşı Güliz Erenay (70) ile birlikte Datça'ya gitmek üzere 48 SF 625 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Datça ilçesi Aktur Sitesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, dere yatağına yuvarlandı. Kazada araçta bulunan iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Deniz Tomson ve Güliz Erenay'ın cenazeleri otopsi için Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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