Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz mesajı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan iki yıl önce, 15 Temmuz 2016'da milletimiz, vatanı ve özgürlüğü için, emperyalizmin maşası darbe heveslilerine ve cunta özlemiyle askerimiz içinde yuvalanmış hainlere karşı soylu bir direnişle destansı bir tarih yazmıştır. Türk milletinin tüm dünyaya örnek olacak bu soylu direnişi gösterdi ki, Türkiye'de hiçbir güç milletin inanç ve ideallerinin tersine, belli güçlerin uydusu antidemokratik bir rejim kurma hevesini sonsuza dek gerçekleştiremeyecektir.

Bu kalkışmayı başarısız kılan, sonuçsuz bırakan en önemli faktör, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve liderliği ile milletimizin kendi köklerine bağlılığı ve demokrasiye olan inancı olmuştur. 15 Temmuz'da Türk milleti haysiyetine sahip çıkmış, çıplak elleriyle tarihe el koymuş, kendisine tuzak kuranların tuzağını başlarına geçirmiş ve tarihin yönünü kendi istikbal ve istiklali doğrultusunda belirlemiştir.

O gün bütün milletimiz gibi sağlık çalışanlarımız da canlarını dişlerine takarak gerek yaralı ve şehitlerin intikali, gerekse yaralıların sağlık kuruluşlarımızda tedavileri için kutsal bir görev yerine getirdiler. Bu bağlamda, 2730 kişi hastanelerimize başvurmuş olup Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizde 1520, üniversite hastanelerimizde 306 ve özel hastanelerimizde 222 yaralının tedavileri yapıldı.

Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, gazilerimize ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimle birlikte şükranlarımı arz ediyorum.

Kendi topraklarının ruhunu ve evrensel demokratik değerlerin vizyonunu taşıyan bu milletin, aydınlık geleceğine istikrarla ve barış içinde yürümeye devam edeceğine olan inancım tamdır."