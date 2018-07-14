Sağlık Bakanı Koca: Türk milleti haysiyetine sahip çıkmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15 Temmuz'da Türk milleti haysiyetine sahip çıkmış, çıplak elleriyle tarihe el koymuş, kendisine tuzak kuranların tuzağını başlarına geçirmiş ve tarihin yönünü kendi istikbal ve istiklali doğrultusunda belirlemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletin 15 Temmuz 2016'da vatanı ve özgürlüğü için emperyalizmin maşası darbe heveslileri ve askerin içinde yuvalanmış hainlere karşı soylu bir direnişle destansı bir tarih yazdığını belirten Koca, Türk milletinin tüm dünyaya örnek olacak bu soylu direnişi gösterdiğini ifade etti.

Kalkışmayı başarısız kılan ve sonuçsuz bırakan en önemli faktörün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve liderliği ile milletin kendi köklerine bağlılığı ve demokrasiye olan inancı olduğunu aktaran Koca, "15 Temmuz'da Türk milleti haysiyetine sahip çıkmış, çıplak elleriyle tarihe el koymuş, kendisine tuzak kuranların tuzağını başlarına geçirmiş ve tarihin yönünü kendi istikbal ve istiklali doğrultusunda belirlemiştir." ifadelerini kullandı.

O gün sağlık çalışanlarının da canlarını dişlerine takarak gerek yaralı ve şehitlerin intikali, gerekse yaralıların sağlık kuruluşlarında tedavileri için kutsal bir görev yerine getirdiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, 2 bin 730 kişi hastanelerimize başvurmuş olup Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizde bin 520, üniversite hastanelerimizde 306 ve özel hastanelerimizde 222 yaralının tedavileri yapıldı. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, gazilerimize ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimle birlikte şükranlarımı arz ediyorum. Kendi topraklarının ruhunu ve evrensel demokratik değerlerin vizyonunu taşıyan bu milletin, aydınlık geleceğine istikrarla ve barış içinde yürümeye devam edeceğine olan inancım tamdır."