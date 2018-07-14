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İznik gölü faciasında yürek yakan detay: Çocuk işçilermiş
İznik Gölü Orhangazi sahilinde 13 yaşındaki Fatman Salman ve 12 yaşındaki Vildan Salçın'ın boğulmasıyla, 6 arkadaşının da son anda kurtarılmasıyla sona eren piknikle ilgili, çocukların çalıştığı tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk gözaltına alındı
Orhangazi'deki yürek yakan boğulma olayının perde arkası ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Bursa Arabayatağı'nda faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinin sahibi yaz tatillerinde atölyede çalışan ve yaşları 18'den küçük olan çocuk işçileri piknik yapmak üzere İznik Gölü Orhangazi sahilindeki çamlık alana getirdi.
Yaklaşık 15 kişi oldukları öğrenilen çocuklardan Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17), Marziye Sayhan (17), Vildan Salçın (12) ve Fatma Salman (13) serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra göle girenler boğulma tehlikesi yaşadı. Çocukların çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Çocuklardan 6'sı kurtarıldı, Vildan Salçın ve Fatma Salman ise suda kayboldu. Bursa Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında Vildan ve Fatma'nın cansız bedenini bularak gölden çıkarttı.
Çocukların cenazeleri Orhangazi Devlet Hastanesi morgunda Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ATÖLYE SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı çocukları boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olaydan kısa süre sonra jandarma çocukların çalıştığı tekstil atölyesinin sahibi olan ve göldeki arama çalışmaları sırasında gözyaşı döken Muzaffer Aruk'u gözaltına aldı.
Öte yandan, gurubun göle girmenin yasak olduğuna yönelik uyarı levhasının bulunduğu bölgeden suya girdikleri öğrenildi. Aileleri ise çocuklarının pikniğe gitmek üzere izin alarak evden ayrıldığını ancak göl kenarına geleceklerinden haberlerinin olmadığını söyledi.
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