Er Meydanı karıştı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü tur başpehlivanlık müsabakalarına, Recep Kara-Ali Gürbüz mücadelesi damga vurdu. Normal süresinde yenişme olmayınca Kara-Gürbüz başpehlivanlar, puanlamaya kaldı. Puanlama güreşinde, birbirlerine hamle yapan her iki pehlivan, kendisinin kazandığını ilan etmek isteyince, Kule Hakem Komitesi 'VAR' video hakem uygulaması ile kararı açıklayacaklarını duyurdu.

Saha ve tribünler karıştı

Kırkpınar Kule Hakem Komitesi'nin kararı açıklaması gecikince, her 2 başpehlivanın da kulüp güreşçileri, antrenörleri ve yakınları, tepki göstermeye başladı. Antalyalı ve Ordulu güreş severlerin yoğun olarak bulunduğu tribünlerden de 'Ali' ve 'Recep' sesleri yükselmeye başlayınca, tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşandı ve polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı.

Video hakem ile karar verildi

Kırkpınar Kule Hakem Heyeti'nin video görüntülerini incelemesinin ardından oy çokluğuyla kazanan tarafın Ali Gürbüz olduğu ilan edildi ve Gürbüz adını çeyrek finale yazdıran isim oldu.

Kara, kule hakem tribününe çıktı

Video hakem sistemi kararı ile yenildiği açıklanan başpehlivan Recep Kara ve kulüp arkadaşları, kule hakem tribününe girmek istedi. Başpehlivan Kara, ayrıca çevredekilerin getirdiği cep telefonu görüntülerini kule heyetine göstermek isteyerek, hakem heyetine cep telefonunu fırlattı. Demir kapıların bulunduğu bölümde kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından, Recep Kara ve beraberindeki 2 kulüp güreşçisi arkadaşı ile güreş görüntülerini izlemek için tribün bölümüne alındı. Yaşanan kısa süreli gerginlik, polis ekiplerinin tribün girişini boşaltması ile son buldu.

"Benim için Kırkpınar Güreşleri bitmiştir"

Başpehlivan Recep Kara, video hakem sistemindeki yenişme anını izledikten sonra sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "Bu anlattıklarımı olayın sıcağı ile nabız yüksek olarak anlatmıyorum. Şu anda tamamen kendimdeyim, hür irademle anlatıyorum. 22 senedir ben bu Er Meydanı'ndayım. 4 defa Kırkpınar başpehlivanı oldum bu sahada. Bu güreşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını hukukunu istemiyorum. Ama ben 1 yıldır burada emek harcıyorum. Görüntüyü ben de izledim. Eğer altın puanla bu güreş Ali Gürbüz ile yaptığım müsabakada verilmiyorsa eğer benim bir daha Kırkpınar'da güreşmeme gerek yok. Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir" dedi.

Balaban çeyrek finalde

Geçen yılın şampiyonu Başpehlivan İsmail Balaban, üçüncü turdaki rakibi Osman Aynur'a karşı galip gelerek, altın kemer iddiasını sürdürdü. Başpehlivanlardan çeyrek finale yükseldi.

Başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü turda genel olarak kürsüye çıkmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını devam ettirdi.

Öte yandan; çeyrek finale ismini yazdıran son 8 başpehlivan şöyle:

"Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Serhat Balcı, İsmail Balaban, Faruk Akkoyun."