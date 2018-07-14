1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Er Meydanı karıştı

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık üçüncü tur güreşleri tamamlandı. Çeyrek final yolunda karşılaşan Recep Kara-Ali Gürbüz mücadelesinde, video hakem uygulaması ile karar vererek, Ali Gürbüz'ün çeyrek finale çıktığı ilan edildi.
14 Temmuz 2018 19:45
Yazdır
Er Meydanı karıştı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü tur başpehlivanlık müsabakalarına, Recep Kara-Ali Gürbüz mücadelesi damga vurdu. Normal süresinde yenişme olmayınca Kara-Gürbüz başpehlivanlar, puanlamaya kaldı. Puanlama güreşinde, birbirlerine hamle yapan her iki pehlivan, kendisinin kazandığını ilan etmek isteyince, Kule Hakem Komitesi 'VAR' video hakem uygulaması ile kararı açıklayacaklarını duyurdu.

Saha ve tribünler karıştı

Kırkpınar Kule Hakem Komitesi'nin kararı açıklaması gecikince, her 2 başpehlivanın da kulüp güreşçileri, antrenörleri ve yakınları, tepki göstermeye başladı. Antalyalı ve Ordulu güreş severlerin yoğun olarak bulunduğu tribünlerden de 'Ali' ve 'Recep' sesleri yükselmeye başlayınca, tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşandı ve polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı.

Video hakem ile karar verildi

Kırkpınar Kule Hakem Heyeti'nin video görüntülerini incelemesinin ardından oy çokluğuyla kazanan tarafın Ali Gürbüz olduğu ilan edildi ve Gürbüz adını çeyrek finale yazdıran isim oldu.

Kara, kule hakem tribününe çıktı

Video hakem sistemi kararı ile yenildiği açıklanan başpehlivan Recep Kara ve kulüp arkadaşları, kule hakem tribününe girmek istedi. Başpehlivan Kara, ayrıca çevredekilerin getirdiği cep telefonu görüntülerini kule heyetine göstermek isteyerek, hakem heyetine cep telefonunu fırlattı. Demir kapıların bulunduğu bölümde kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından, Recep Kara ve beraberindeki 2 kulüp güreşçisi arkadaşı ile güreş görüntülerini izlemek için tribün bölümüne alındı. Yaşanan kısa süreli gerginlik, polis ekiplerinin tribün girişini boşaltması ile son buldu.

"Benim için Kırkpınar Güreşleri bitmiştir"

Başpehlivan Recep Kara, video hakem sistemindeki yenişme anını izledikten sonra sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "Bu anlattıklarımı olayın sıcağı ile nabız yüksek olarak anlatmıyorum. Şu anda tamamen kendimdeyim, hür irademle anlatıyorum. 22 senedir ben bu Er Meydanı'ndayım. 4 defa Kırkpınar başpehlivanı oldum bu sahada. Bu güreşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını hukukunu istemiyorum. Ama ben 1 yıldır burada emek harcıyorum. Görüntüyü ben de izledim. Eğer altın puanla bu güreş Ali Gürbüz ile yaptığım müsabakada verilmiyorsa eğer benim bir daha Kırkpınar'da güreşmeme gerek yok. Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir" dedi.

Balaban çeyrek finalde

Geçen yılın şampiyonu Başpehlivan İsmail Balaban, üçüncü turdaki rakibi Osman Aynur'a karşı galip gelerek, altın kemer iddiasını sürdürdü. Başpehlivanlardan çeyrek finale yükseldi.

Başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü turda genel olarak kürsüye çıkmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını devam ettirdi.

Öte yandan; çeyrek finale ismini yazdıran son 8 başpehlivan şöyle:

"Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Serhat Balcı, İsmail Balaban, Faruk Akkoyun."
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 1,863 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de 3 ayaklı buzağı dünyaya geldi
14 Temmuz 2018 21:03		 'Kardeşimin tabutuna bir kez dokunabildim'
14 Temmuz 2018 20:57
Atatürk'ün silüetine hava şartları engeli
14 Temmuz 2018 20:47		 'Bir evim olursa orada hatıralarını yaşatmak istiyorum'
14 Temmuz 2018 20:44
'Bir Kübra gitti ama bin Kübra yetişiyor'
14 Temmuz 2018 20:40		 Şehit oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanından ayırmıyor
14 Temmuz 2018 20:37
'15 Temmuz'da yaşadıklarım benim için gurur kaynağı'
14 Temmuz 2018 20:27		 Tuz Gölü'nün 'kırmızı beyaz' güzelliği
14 Temmuz 2018 20:24
Şemdinli'de cadde ve sokaklara kilit parke taşı döşeniyor
14 Temmuz 2018 20:15		 15 Temmuz gazisine ev sürprizi
14 Temmuz 2018 19:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Tezini veremeyen düz memur olacak
OHAL Komisyonu kararıyla iade olanların mali hakları için düzenleme yapılacak
OHAL sonrası terörle mücadele düzenlemesi geliyor
Erdoğan: Bedelli askerliği Kararname ile çıkarabiliriz
TRT'de Gülen soruşturması, personelin işine son verildi
Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
Ziya Selçuk veliler için umut oldu
Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı hala aydınlatılamamıştır
Çalık'tan bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan, CHP'li Kesici'yi Külliye'de kabul etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ispanyolca 1
özlemek 1
etme 1
domatesin kilosunun 7 tl olması 1
eti topkek 4
türkiye başkanlık sitemi'ne hayır'diyor 4
msn iletileriyle laf koyan efsane nesil 3
odtü'lü öğrencilerin tutuklanması 1
believe 3
sokak köpeğinin canlı canlı çöp arabasında preslenmesi 6
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam