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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Önder Kaynar idaresindeki 26 AAB 444 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Bursa Karayolu Anadolu Üniversitesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Övenler'e (57) çarptı.
Kazada, olay yerinde hayatını kaybeden Övenler'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Kaynar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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