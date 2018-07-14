|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Şemdinli'de cadde ve sokaklara kilit parke taşı döşeniyor
Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, cadde ve sokaklara kilitli parke taşı döşüyor.
Şemdinli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle Cankaya Caddesi ile 308. Sokak'ta başlatılan kilitli parke taşı çalışmaları tamamlandı. Cadde ve sokaklara döşenen kilitli parke taşının ardından vatandaşlar çamurdan kurtarılmış oldu. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.
Bu haber 358 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI