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Tuz Gölü'nün 'kırmızı beyaz' güzelliği

Kışın buz mavisi, yazın beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü'nde, bugünlerde bir alg türü olan "dunaliella salina"lar nedeniyle adeta kırmızı beyaz şölen yaşanıyor.
14 Temmuz 2018 20:24
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Tuz Gölü'nün 'kırmızı beyaz' güzelliği

Kışın buz mavisi, yazın beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü'nde, bugünlerde bir alg türü olan "dunaliella salina"lar nedeniyle kırmızı beyaz şölen yaşanıyor.

Algların besin zincirinde önem bir yeri olması nedeniyle Tuz Gölü, dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlardan birisi durumunda.

Koyuncu Kaldırım Tuzlası Hammadde Üretim Müdürü Yusuf Sinan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nün, kış mevsiminde buz mavisi rengi, yaz mevsiminde ise tuzla kaplandığı için beyaz görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü'nün bugünlerde dünyada nadir görülen büyüleyici bir görüntüye kavuştuğunu belirten Doğan, "Tuz Gölü'nde yılın belli aylarında maviden kırmızıya doğru bir renk değişimi yaşanırken, bunun temel sebebi dunaliella salina dediğimiz bir tür su yosunundan kaynaklanmaktadır. Bu su yosunu flamingoların besin zinciri içerisinde bulunduğundan dolayı bu bölgeler flamingolara da ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

"Göl yüzeyindeki kırmızılık mayıs ayı ile başlar"

Tuz Gölü'nde mayıs-temmuz döneminde göl yüzeyindeki kızıllığın görülebildiğini anlatan Doğan, şunları ifade etti:

''Genellikle göl yüzeyindeki kırmızılık mayıs ayı ile başlar. Bunun sebebi yağışların azalması ve sudaki tuzluluk oranının artmasıdır. Bu kırmızılığın değişkenlik göstermesinin nedeni ise suyun belli dönemlerde yağışlarla mevsimsel olarak yükselip azalmasıdır. Su içinde bulunan dunaliella salinalar, tuzluluğun yoğun olduğu yerlerde daha fazla yaşadığı için kırmızılık yer yer ve zaman zaman artmakta, azalmaktadır. Mayıs, haziran ve temmuz ayında bu kırmızılık devamlı gözlemlenebilmektedir. Temmuz ayında da su seviyesinin azalmasıyla birlikte kızıllık bitmektedir.''

Su seviyesi geçen yıla göre yüksek

Doğan, göl içinde bulunan tuz havuzlarındaki su seviyesini düzenli olarak ölçtüklerine işaret ederek, "Yılın 12 ayı boyunca havuzlarımızda su seviyesini haftada iki kez ölçmekteyiz. Bu yıl kışın beklenen yağışlar olmadı fakat ilkbaharda ve yaza doğru çok yüksek miktarda yağış aldığı için gölün su seviyesinde geçen yıllara göre 5-10 santimetrelik fark gözlemlenmektedir." diye konuştu.

Bu yılki yağışların ve göldeki su seviyesinin yüksek olmasının tuz hasadını etkilediğine dikkati çeken Doğan, su seviyesindeki farkın hasadı 15 gün geciktireceğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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