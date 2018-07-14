Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi vatani görevini yaptığı Bornova Jandarma Komando Tugayında zırhlı araçlar ile silah ve mühimmat depolarının anahtarlarını saklayan er Emre Ev, "Okullarda ve konferanslarda 15 Temmuz'u anlatıyoruz. 15 Temmuz'da yaşadıklarım benim için gurur kaynağı oldu." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan Emre Ev, darbecilere karşı gösterdiği kahramanlıkla öne çıktı.

Haberciliğini yaptığı dönemin tugay komutanı Albay Semih Okyar'dan gelen emir ve talimatlar doğrultusunda zırhlı araçların anahtarları ile teçhizatlar ve mühimmatların bulunduğu depoların anahtarlarını toprağa gömen Ev, koğuşlarda kalan silah arkadaşlarını güvenli bölgeye tahliye ederek o gece önemli bir görev yaptı.

Emre Ev, darbe girişimi ve sonrasındaki süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

15 Temmuz'da tugay komutanının iki günlük izin için şehir dışına çıktığını belirten Ev, kendisinin de rutin işlerini yapmak için koğuşuna gittiğini söyledi.

Bir süre sonra makam katına çıktığını anlatan Ev, "O akşam tugayda rütbeliler görev yapıyordu ama saatler ilerledikçe rütbelilerin sayısı artmaya başladı. Bir anlam veremiyordum. Daha sonra tugay komutanımız aradı, 'Emre tugayda neler oluyor?' diye. Tugaydaki kişilerin darbe girişimi yaptığını, onlara kesinlikle yakalanmamamı söyledi. Ben de onları takip ettim. Saat 21.30'da toplantı yaptılar." dedi.

Tugay komutanı ile sürekli telefonla görüşerek durumu anlattığını dile getiren Ev, şöyle devam etti:

"Askerler hareketlenmeye başlamıştı. Ben de nizamiyeye giderek giriş çıkışlara baktım. Komutanım telefondan bana, 'Araçların ve silah depolarının anahtarlarını kaybet.' dedi. Ben de anahtarları toprağa gömdüm. Komando birliği olduğu için orada 4 kobra araç vardı. Bunların İzmir sokaklarında gezmesi, sonunu bilmediğimiz bir olaya neden olacaktı."

Tugaydaki 150 civarındaki askeri çıkararak güvenliği sağladığını aktaran Ev, tugayda sadece rütbelilerin kaldığını belirtti.

Ev, 15 Temmuz'u unutturmamak için mücadele ettiklerine dikkati çekerek "Okullarda ve konferanslarda 15 Temmuz'u anlatıyoruz. 15 Temmuz'da yaşadıklarım benim için gurur kaynağı oldu." dedi.

Emre Ev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci askerlerin yakalanması için Albay Semih Okyar'ın başında bulunduğu time tek rütbesiz asker olarak dahil edildiğini vurgulayarak 15 gün süren operasyonlarda şüphelilerin yakalandığını kaydetti