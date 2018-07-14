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'Bir evim olursa orada hatıralarını yaşatmak istiyorum'

FETÖ'nün darbe girişimine karşı koyarken Ankara'da şehit düşen Emrah Sapa'nın eşi Ayşe Sapa, vefatının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen eşinin acısını ilk günkü gibi yaşıyor.
14 Temmuz 2018 20:44
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'Bir evim olursa orada hatıralarını yaşatmak istiyorum'

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koyarken şehit olan Emrah Sapa'nın eşi Ayşe Sapa, eşinin hatırlarını bir gün sahip olmayı hayal ettiği evinde yaşatmak istiyor.

Başiskele ilçesinde ikamet eden 28 yaşındaki Ayşe Sapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımı olduğunu, anne ve babasıyla yaşadığını söyledi.

İki yıldır şehit olan eşinin acısını yaşadığını belirten Sapa, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bir gün önce eşinin kendisini memleketi Ordu'ya gönderdiğini ve "helalleştiklerini" ifade etti.

Sapa, darbe teşebbüsü yaşandığında eşiyle mesajlaştığını belirterek, şunları anlattı:

"Darbe olduğunu duyduğumda ağladım. Eşime; 'Emrah ben korkuyorum.' dedim. O da 'Annenin babanın yanındasın sen niye korkuyorsun ki, savaş çıkarsa gerekirse ben canımı veririm.' dedi, bayağı mesajlaştık. Daha sonra telefondan konuştuk. 'Ne yapıyorsun.' dedim, 'Ben eve dönüyorum.' dedi, meraklanmayayım diye böyle söylemiş. Ondan sonra bayağı konuştuk ve 'Hakkını helal et.' dedi, tekrar helalleştik."

"Şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum"

Daha sonra eşiyle görüşemediğini, 08.00'de de eşinin Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı bölgesinde şehit olduğu haberinin geldiğini dile getiren Sapa, şunları söyledi:

"Zaten önceden de 'Ben şehit olmak istiyorum.' diyordu, her zaman bunu istiyordu. Sosyal medyada hesabından o gece bazı paylaşımlar yaptı; 'TRT darbeyi kurtardı.' ve 'Cumhurbaşkanım Anadolu evlatları bütün mevcudiyetiyle emrindedir, talimatını bekler.' şeklinde. Daha sonra abdestini alıyor, arkadaşını çağırıyor. Arkadaşına da diyor ki; 'Bu akşam gelmezsen sana hakkımı helal etmem.' Ondan sonra arkadaşıyla dışarı çıkıyor ve sosyal medya hesabından, 'Selamız okundu, haydi cenaze namazımıza.' diye yazıyor."

Sapa, şehit eşi olmanın kendisi için gurur verici bir duygu olduğunu ifade ederek, "Ama çok da acı bir şey, sabah eşimin şehit olduğu haberi geldiğinde dünyam yıkıldı. Şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum, herkese nasip olmaz, çok farklı bir duygu." dedi.

Akıncılar Üssü davasını takip ettiğini, 9 kişiyi şehit edenlerin cezalandırıldığını bildiğini belirten Sapa, "İdam gelsin istiyorum, sonuna kadar onların cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü çok büyük acılar yaşadık. Yuvam yıkıldı, sonunda idam olsun istiyorum. Cezalarını çekmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Evim olduğu zaman bir odasının ona ait hatırlarla dolmasını istiyorum"

Sapa, Başiskele ilçesindeki "15 Temmuz Milli İrade Parkı"nda eşi adına bir ağaç dikildiğini ve bir okula isminin verildiğini söyleyerek, bunun, kendisi ve ailesi için gurur verici olduğunu söyledi.

Eşinin mezarının Ordu'da olduğunu kaydeden Sapa, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Ordu'ya gittiğimde hemen onun yanına gidiyorum, yanına gitmediğim zaman o gece hemen rüyama giriyor. İnşallah evim olduğu zaman bir odasının ona ait hatırlarla dolmasını istiyorum. Yaşarken her zaman 'Bir koltuk bana ait olsun, her gün ben o koltukta oturayım.' istiyordu. Odada böyle bir koltuk ve onun resimlerini, anılarını da duvara asmak istiyorum. Sadece bunu istiyorum."
Anadolu Ajansı
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