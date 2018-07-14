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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Putin görüşmesinde, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere, enerji alanındaki işbirliğinin seyrinden memnuniyet dile getirildi.
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