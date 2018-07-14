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Varank, üniversitedeki laboratuvar sorununu çözdü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Doğan, "Dün sabah Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın da konuya dahil olmasıyla yapılan toplantı sonunda ders laboratuvarının başka bir yere taşınması; mevcut laboratuvarın yerinde kalmasına karar verildi." dedi
14 Temmuz 2018 21:18
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Varank, üniversitedeki laboratuvar sorununu çözdü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, üniversitedeki bir laboratuvarın kapatıldığı iddialarına ilişkin, "Dün sabah Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın da konuya dahil olmasıyla yapılan toplantı sonunda ders laboratuvarının başka bir yere taşınması; mevcut laboratuvarın yerinde kalmasına karar verildi. Her iki taraf da memnun edilerek sorun çözüldü. Sayın Bakanımızın da müdahil olmasıyla iki yıl süregelen bir sorun tatlıya bağlanmış oldu." dedi.

Prof. Dr. Doğan, AA muhabirine, üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, zaman içerisinde Ar-Ge çalışmalarının da yapılabildiği bir laboratuvar haline dönüşen ders laboratuvarının kapatıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Kıvrak'ın ders laboratuvarındaki bazı fazla malzemelerinin alınmasının ilgili dekanlığın girişimi olduğunu, bunun üzerine de Doç. Dr. Kıvrak'ın bu olayı sosyal medyada paylaştığını ifade eden Prof. Dr. Doğan, ayrıca bu konudaki tartışmanın, bölümdeki diğer öğretim üyeleri arasında iki yıllık bir geçmişinin bulunduğunu aktardı.

Prof. Dr. Doğan, şöyle devam etti:

"Üniversitemizde toplam 75 bin metrekare laboratuvar mevcut. Bununu yarısı Ar-Ge laboratuvarları. Mevcut laboratuvar 200 metrekare alanda kurulmuştur. Mühendislik Fakültesinde var olan ve kuruluş gayesi aslında ders uygulama laboratuvarı (elektrik makineleri ve güç elektroniği laboratuvarı) olan laboratuvar, Sinan Kıvrak Hoca ve öğrenciler tarafından geçen zaman içinde öğrenci okul bitirme projelerinin yapılması ile kısmen de Ar-Ge ya da Ür-Ge çalışmalarının yapıldığı laboratuvar haline gelmiş. Bu durumda, derslerin uygulamalarının yapılamadığı gerekçesiyle diğer öğretim üyeleri ve dekanlık tarafından laboratuvarın kuruluş amacı ile ilgili kullanılmasına yönelik talepler baştan beri yapılıyordu.

Bu arada laboratuvar, öğrenciler tarafından aktif olarak kullanıldığından bu iki amacın ayrılması ve iki ayrı amaç için laboratuvar oluşturulması gereği hasıl oldu. Geçen iki yılda bir kaç kez bölüm ve dekanlık kararıyla ders laboratuvarı olarak kullanılması için diğer malzemelerin boşaltılması istenmiş. Bir gün önce de dekanlık tarafından eşyaları başka bir yere taşıması istenmiş, bunun üzerine dekanlık ve bölüm ile toplantı yapılması kararlaştırılmıştı."

Konunun sosyal medyaya taşınmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konudan bilgisinin olduğunu dile getiren Doğan, "Dün sabah Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın da konuya dahil olmasıyla yapılan toplantı sonunda ders laboratuvarının başka bir yere taşınması; mevcut laboratuvarın yerinde kalmasına karar verildi. Her iki taraf da memnun edilerek sorun çözüldü. Sayın Bakanımızın da müdahil olmasıyla iki yıl süregelen bir sorun tatlıya bağlanmış oldu. Ayrıca konuyla ilgili Sayın Bakanımıza da dün akşam problemin çözüldüğüne dair bilgiyi verdik." açıklamasında bulundu.

Kıvrak'tan Bakan Varank'a teşekkür

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kıvrak, Twitter'daki hesabından, ders laboratuvarından bir video paylaşarak, "Saat 21.30, gençler hala aktif bir şekilde çalışıyor. Bir senede 50'ye yakın proje yaptığımız bu laboratuvar, yönetim tarafından kapatılıyor. Peki bu gençler nasıl ve nerede yetiştirilecek? Gecesinden gündüzünden feragat eden bu nesil heba edilirse yazık olur." mesajını paylaşmıştı.

Kıvrak, ertesi günkü mesajında ise sorunun çözülmesinde Bakan Varank'ın yardımcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Problemin çözülmesine bizzat müdahil olan Sayın Bakanımız Mustafa Varank, değerli yardımcılarına ve dahi bilgimiz dahilinde olmayıp problemin çözülmesine katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize şahsım ve öğrencilerim adına gönülden teşekkürlerimi sunarım. Laboratuvarımızın sıkıntısı ile alakalı destek ve dualarını esirgemeyen, bizi tanıyan tanımayan tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah teveccühünüze layık olmak, vatana ve millete daha fazla hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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