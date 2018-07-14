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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan 15 Temmuz mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "15 Temmuz şehitlerimiz gibi kahramanlarımız var olduğu sürece bu millet ve devlet ilelebet payidar kalacaktır. Bu devlet, bu bayrak sonsuza kadar milletimizin birliği ile beraberliği ile canlı olacaktır" dedi.
14 Temmuz 2018 21:43
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan 15 Temmuz mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin büyük bir değişim sürecinden geçtiğini, bu değişimi gördüğü halde karşı olan, Türkiye'nin içe kapanmasından, dünya ile kopmasından, küçülmesinden menfaat umanların olduğunu ifade eden Turhan, "Varlıklarını; istikrardan, Türkiye'nin demokratikleşmesinden, kalkınmasından, insanımızın hak özgürlüklerin önündeki engellerin kalkmasından değil de, çatışma kültüründen, kısıtlama kültüründen, ihanetten, darbeden alanlar var. Oysa Türkiye eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bugün hem gelişmişlik olarak, hem zihniyet olarak tarihimizin en güçlü, en dinamik, en istikrarlı dönemini yaşıyoruz. Hamdolsun milletimiz de bunun farkında olarak ülkesine, vatanına sahip çıkıyor. Bu millete ayak bağı olan, hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya çalışan örgütlerin dimdik karşısında duruyor" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin bütün siyasi görüşlerini, farklılıklarını, yaşam biçimlerini, inançlarını, kıyafetlerini, görüşlerini, aidiyetlerini bir kenara bırakarak omuz omuza darbe girişimine karşı durarak, hainlerin doğrulttuğu namluların karşısına göğsünü siper ettiğini ifade edin Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz şehitlerimiz gibi kahramanlarımız var olduğu sürece bu millet ve devlet ilelebet payidar kalacaktır. Bu devlet, bu bayrak sonsuza kadar milletimizin birliği ile beraberliği ile canlı olacaktır. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanlarımızı dindirtmeyeceğiz. Bu vesileyle hayatları pahasına bu topraklara hayat veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, darbe girişimine karşı koyan tüm vatandaşlarımıza da milletimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."
İhlas Haber Ajansı
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