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'15 Temmuz canlarla ödenen bir destanın adıdır'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer ödenen bedel canlar ise o destan milletin yüreğinden asla silinmez. 15 Temmuz canlarla ödenen bir destanın adıdır." dedi.
14 Temmuz 2018 21:58
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'15 Temmuz canlarla ödenen bir destanın adıdır'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ödenen bedel ne kadar büyükse, yazılan destan da o kadar ölümsüzdür. Eğer bir de ödenen bedel canlar ise o destan milletin yüreğinden asla silinmez. 15 Temmuz canlarla ödenen bir destanın adıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yaşanılan bu coğrafyada kalıcılığın tescillendiği 1071'den bugüne kadar içeriden ve dışarıdan yapılan birçok saldırıya üzülerek tanık olunduğunu belirten Selçuk, 95 yıllık Cumhuriyet tarihinde de bu saldırıların varlığını devam ettirdiğini ifade etti.

Selçuk, demokrasi dışı birçok müdahalelerle millet iradesinin yok sayıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu saldırıların en sonuncusu 15 Temmuz 2016'da kahraman ordumuzun içine sinsice sızmış bir grup cuntanın hain darbe girişimidir. Büyük milletlerin büyük destanları vardır. 15 Temmuz, büyük Türk milletinin en büyük destanlarından birinin adıdır. Büyük destanlar büyük davalar uğruna yazılır. Bir dava uğruna yazılan destanın ölümsüzlüğü ödenen bedellerle doğru orantılıdır. Ödenen bedel ne kadar büyükse yazılan destan da o kadar ölümsüzdür. Eğer bir de ödenen bedel canlar ise o destan milletin yüreğinden asla silinmez. 15 Temmuz canlarla ödenen bir destanın adıdır. 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' İstiklal şairinin de mısralarında anlattığı gibi 15 Temmuz gecesi beraber hareket eden bir milletin ne tank ne uçak ne de bir tüfek tarafından asla durdurulamayacağının en güzel örneğidir."

O gün milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımayan Türk milletinin devletinin yanında yer alarak tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele örneği göstererek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını belirten Selçuk, şu ifadelere yer verdi:

"Millet olmanın bir gereği olarak devletine karşı yapılacak her türlü saldırıya karşı birlikte hareket etme iradesini sağlam bir şekilde ortaya koymuştur. Bizlere düşen yaşanan olaylardan ders çıkararak geleceğin Türkiye'sinin inşasında adımlarımızı sağlam atmaktır. Çocuklarımıza, gençlerimize 15 Temmuz'u anlatmak o ruhu yaşayarak demokrasiyi ve millet iradesine saygıyı içselleştirmeleri için çalışmalar yapmak bizim için bir vatan ödevidir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 15 Temmuz ruhunun ölümsüzleştirilmesi için birçok faaliyet gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

15 Temmuz gecesi başka canlar hür yaşasın diye kendi canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Yine aynı gece üzerilerine gelen tankların altına yatarak durdurmaya çalışan, sağanak bir yağmura şemsiyesiz çıkar gibi kurşunların üzerine yürüyerek yaralanan tüm gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz'un karanlık gecesini yüzlerinin akıyla aydınlığa dönüştüren necip milletimizin de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."
Anadolu Ajansı
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