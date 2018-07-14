Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, oto tamircisi Fuat Bilir'in darbecilerin kullandığı tank tarafından ezilen otomobili, Eyüp Sultan Meydanı'nda sergileniyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sokağa çıkan oto tamircisi Fuat Bilir, insanların ezilmemesi için canını hiçe sayarak, aracını tankın önüne sürdü. Darbecilerin kullandığı tank tarafından ezilen araçtan sağ çıkan Bilir, o günlerin unutulmaması için aracını Eyüpsultan Belediyesi'ne verdi.

AA muhabirine konuşan Fuat Bilir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonda yaptığı çağrı üzerine sokağa çıktığını ve havalimanı istikametine gittiğini söyledi.

Esenler'de, otobanda giderken, tankın araçları ezerek ilerlediğini gördüğünü ifade eden Bilir, "İnsanların ezilmemesi için ben aracımı tankın önünde durdurdum. Tank belki durur, belki yavaşlar ve önümüzde yürüyen insanlar belki kaçarlar diye aracımı tankın önünde durdum. Bu esnada tank hiç durmadan benim aracımın üzerinden geçti. Yanımda yeğenim vardı, arabadan inmek istedik ancak ilk önce inemedik, kapılar sıkışmıştı. Sonra bir şekilde inebildik." diye konuştu.

Darbecilerin kullandığı tankın, araçlarının üzerinden geçmesinin ardından kendilerinde oluşan yaralanmalara aldırmadan tankın üzerinden geçtiği diğer araçlara yardıma koştuklarını belirten Bilir, şöyle konuştu:

"Yan taraftaki aracın içerisinden 6-7 yaşlarında bir çocuğu aldık. 17 yaşlarında da bir kız çocuğu vardı, ezilmişti. Benim de 6 yaşında ve 17 yaşında çocuklarım var. Bu benim gözümün önüne geliyor devamlı. Önümde birçok insan vardı, onların ezilmemesi için vatanın elden gitmemesi için canımızı seve seve vermek için çıktık yola. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider bizim başımızda var, yüce Rabb'imden ona sağlık, sıhhat diliyorum, benim ömründen ona versin."

"FETÖ'cülerden davacıyım"

Darbe girişimin ardından arabasını satın almak isteyenler olduğunu ifade eden Bilir, "Bu araba şu an yürür vaziyette. Ben yaklaşık bir sene bunu kendi tamirhanemde tuttum. 11 ay sonra arabamın parası ödendi. Bir otomotiv şirketi sıfır araba teklif etti, ben kendilerine vermedim. Arabanın Eyüp Sultan'da durmasını istedim çünkü dünyanın her yerinden insanlar Eyüp Sultan Hazretlerini görmeye geliyor. Bu arabayı da görsünler, hain FETÖ'nün ne kadar kötü bir terör örgütü olduğunu insanların görmesi için Eyüp Sultan Belediyesi'ne teslim ettim aracı." diye konuştu.

Ailesinin olayı çok sonrada öğrendiğini dile getiren Bilir, şöyle devam etti:

"Eşim benimle gelmek istedi, ben eşimi yanıma almadım. Eve gelen mahkeme kağıdından eşim olaylardan 7 ay sonra haberdar oldu. Silivri'de 15 Temmuz davalarına katılıyorum. Ben FETÖ'cülerden davacıyım. Hiçbir insan evladı, ne olursa olsun bir insanın canına kastedemez. Ben idam istiyorum çünkü vatana ihanet edenler yarın öbür gün neler yapmazlar. Ben hala Birlik Köprüsü'nden geçemiyorum. Olaylardan dolayı psikolojik tedavim devam ediyor, ilaç tedavisi görüyorum. İlk aylar olaylar sebebiyle uyku problemi çektim, düşündükçe aklıma geliyordu. Rabb'im bu olayları bir daha başımıza vermesin. Çocuklarım da arabayı gelip gördü ve şaşırdılar. Oğlum, 'Baba bu araçtan sen mi çıktın?' diye şaşırıyor."

Bilir'in kullandığı ve tankın ezdiği araç Eyüp Sultan'ı ziyarete gelenlerin de ilgisini çekiyor. "15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız" yazısının bulunduğu ve Türkçe, İngilizce, Arapça açıklamanın da yer aldığı aracı ziyaret eden vatandaşlar ve turistler araç önünde fotoğrafı çektiriyor.