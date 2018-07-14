- "Artık Türkiye sahada da masada da güçlü"

Antalya Valiliği tarafından kentteki bir otelde 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve ailelerine verilen yemeğe katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci seneidevriyesine girdiklerini, yarın Ankara'da anma programlarına katılacaklarını söyledi.

Malazgirt'den Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar tüm şehitleri rahmetle şükranla yad ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Eğer bugün Anadolu Türk'ün toprağıysa, bunu şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bugün geleceğe yönelik hedefler koyabiliyorsak ülkemizin ve milletimizin ulaşması gereken hedefleri ortaya koyabiliyorsak kendimizi güvende hissettiğimiz içindir. Geleceğe yönelik inancımızdan dolayıdır." diye konuştu.

Millete olan güven ve milletten aldıkları güç sayesinde, karşı karşıya kaldıkları zorluklarla mücadeleyi hiç geri adım atmadan sürdürdüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurguladı.

Kahraman gazilerin de vicdanen rahat olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Çünkü hainlerden hesap soruluyor. 15 Temmuz gecesinden sonra ve o gece, bu hainlerden hesap soracağız dedik ve hesabını soruyoruz, içeride de dışarıda da. Nereye giderlerse gitsinler huzur, rahat yok dedik. Dışişleri Bakanınız olarak rahatlıkla söylüyorum, hiçbir yerde onları rahat bırakmıyoruz. Yakaladıklarımızı ensesinde tutup ülkemize getiriyoruz." dedi.

İki gün önce önemli iki FETÖ hainini Türkiye'ye getirip, yargıya teslim ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, bunun ilk olmadığını, son da olmayacağını söyledi.

- "Kardeş ülkelerimizi de bu hainlerden kurtaracağız"

"Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerden daha fazla sayıda haini ülkemize getireceğiz, çalışmalarını sürdürüyoruz. Yurt dışındaki yuvalanmalarını bozuyoruz. Okullarını kapattırıyoruz ya da Maarif Vakfı'na devralıyoruz. İş adamları derneği, vakıf gibi ne kurdularsa bunları kapattırıyoruz." diyen Çavuşoğlu, "Latin Amerika'da, Uzakdoğu'da, Afrika'da, Asya'da her yerde. Bugün görüyoruz ki bu hainler başka ülkede de darbe girişimini ya da darbe planı yapıyor. Bugün maalesef Kırgızistan gibi kardeş ülkeyi hemen hemen ele geçirmişler. Darbe gecesi de bunu söylemiştim, ertesi günü de. Şimdi ise bu kardeş ülkelerimizi de bu hainlerden kurtaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz basit bir darbe girişimi değil. Geçmişte de darbeler yaşadık. 15 Temmuz Türkiye'ye diz çöktürme, Türkiye'yi teslim alma ve de teslim etme projesiydi. Hamdolsun vatanını milletini seven kahraman askerlerimiz, kahraman polislerimiz, güvenlik güçlerimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kahraman milletimiz sayesinde biz bunları yendik. Rabbim inşallah bir daha bu millete 15 Temmuz yaşatmaz. Yaşamamız için de gereken tedbirleri alıyoruz. Biz bu hainlerle mücadele ederken içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken, bize insan hakları, demokrasi dersi vermeye çalışanları görüyoruz. Ama onlara da milletimize ve sizlere güvenerek gerekli dersi de veriyoruz, hadlerini bildiriyoruz."

Demokrasiye inandıklarını, bağlı olduklarını, son seçimlerde yüzde 90 katılım olduğunu aktaran Çavuşoğlu, demokrasi düşmanlarına karşı bir mücadele verdiklerini anlattı.

- "Artık Türkiye sahada da masada da güçlü"

Çavuşoğlu, hain terör örgütlerinin saldırısında çok sayıda şehit verdiklerini ve 40 bine yakın askerin, polisin, korucunun, sivillerin, güvenlik gücünün şehit olduğunu hatırlattı.

İçeride ve dışarıda kararlı bir mücadele sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, "Önce şehirlerde, çukurlarda sonra dağlarda inlerinde şimdi ise sınırın ötesinde onların tepesine biniyoruz, inlerine gömüyoruz. Tüm kahramanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Fırat Kalkanı operasyonu ile Türkiye'yi hedef alan DAEŞ terör örgütünü Cerablus ve El Bab bölgesinden temizlediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, tüm kurumlarla orada Türk milletinin nasıl şefkatli olduğunu dosta düşmana da gösterdiklerini anlattı.

Afrin'de PKK, YPG terör örgütünü nasıl temizlediklerini tüm dünyanın gördüğünü bildiren Çavuşoğlu, "Birden sözde Kürt sevdasıyla karşı çıkan ülkeler de oldu ama onlara da hadlerini bildirdik. Artık Türkiye sahada da masada da güçlü. Şimdi Kandil, Mahmur, Sincar fark etmez. Nerede bir terör örgütü, hain varsa kararlılıkla üstlerine gideceğiz." diye konuştu.

15 Temmuz'u tarih boyunca anmaya devam edeceklerini aktaran Çavuşoğlu, bir taraftan şehitlerin, gazilerin hesabını soracaklarını, bir taraftan beka için hainleri, teröristleri temizleyeceklerini söyledi.

Vali Münir Karaloğlu da 15 Temmuz'un millete diz çöktürmek, Türkiye'yi komşu Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi iç savaşa sürüklemek, belki de işgala hazırlamak için ihanet gecesi olduğunu söyledi.