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Adnan Oktar'ın yaşadığı villanın detayları ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 185'e yükseldi.
14 Temmuz 2018 22:15
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Adnan Oktar'ın yaşadığı villanın detayları ortaya çıktı

Mali polis, iddiaya göre Oktar'ın yaşadığı villayı varislerinden yıllık olarak kiralayan ve parasını peşin olarak banka üzerinden ödeyen Semih Marangozoğlu ve eşi Tülin Işıldar Marangozoğlu'nun da gözaltına aldığı öğrenildi. Ayrıca, Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen Aylin Atamaca ve Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu firari 50 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OKTAR'IN İSTEDİĞİ ARAŞTIRMALARI YAPAN 2 POLİS GÖZALTINDA

Oktar'a operasyon kapsamında Üsküdar'da görevli 2 polis memuru da gözaltına alındı. İddiaya göre, gözaltına alınan polis memurlarının O.Ö. ve O.U.'nin Adnan Oktar'ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürüldü.

VİLLA'NIN BAHÇESİNDEKİ KAZILARDA BİRŞEY BULUNAMADI

Polis, Adnan Oktar'ın yaşadığı Üsküdar'daki villada iş makinalari yardımıyla kazı yaptırdı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde villanın bahçesine yapılan aramalarda dedektör köpeklerde kullanıldı. Polis ekipleri bahçede silah, para ve ceset arama işlemleri yaptı. 2 gün boyunca devam eden kazı çalışmalarında villanın bahçesinden bir şey bulunamadı.

VİLLANIN DIŞI HAREKETE DUYARLI 170 KAMERA İLE İZLENİYOR, İÇİNDE AYRI BİR KAMERA ODASI VAR

Polis ekipleri yaptığı incelemelerde, Adnan Oktar'ın bazı kızlarla birlikte yaşadığı villada yaşanabilecek kaçma ve duvarlardan atlayarak içeriye usulsüz girişlerin önlenmesi için villanın girişleri, bahçesini ve bahçe duvarlarını gören harekete duyarlı toplam 170 kamera tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı baskında villanın girişinde bulunan dış çevreyi ve bahçeyi gören kameraların girişteki güvenlik odasından 127 ekranla izlemesinin yapıldığını belirledi.

Villanın içinde her odanın, kolidor ve banyoların 24 saat aralıksız olarak kayıt altına alındığı bu kayıtların ise girişteki güvenlik odası dışında bir odada muhafaza edildiği öğrenildi.

VİLLANIN KAÇAK KISIMLARI YIKILACAK

Polis ekipleri, Üsküdar'da 3 dönüm arazi üzerine 200 metrekare imar izni bulunan villanın Adnan Oktar ve grubu tarafından kullanıldığı sırada ruhsatsız ve izinsiz olarak tadilata alınarak büyütüldüğü belirlendi. Ekipler yaptığı incelemede villaya ek olarak yeni odalar ve bunları birbirine bağlayan koridorlar yapıldığını tespit etti. Ekipler kaçak yapılan bölümlerin yıkılması için Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ve belediye ekiplerine bilgi verdiği öğrenildi.
Doğan Haber Ajansı
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