Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Federasyona göre, sayıları 12 bini bulan ruhsatsız fırınlarla birlikte günlük yaklaşık 120 milyon ekmek üretiliyor. Veriler bir araya getirildiğinde, Türkiye'de günlük üretilen her 100 ekmekten 10'unu, çeşitli nedenlerle israf edilerek çöpe atılıyor. Bu israfın Türkiye ekonomisine olan maliyeti ise yılda 1.5 milyar dolar civarında. Toprak Mahsülleri Ofisi'nin 2013 Ekmek İsrafı araştırmasına göre ise Türkiye'de günde 90,9 milyon, yılda ise 33,2 milyar ekmek üretiliyor. Tüketim ise günde 86 milyon, yılda 31,4 milyon adette kalıyor. Üretim ve tüketim arasındaki fark ise israf rakamlarını veriyor. Genele bakıldığında ise ortalamada her 100 ekmekten 5.4'ü israf ediliyor.

Toprak Mahsülleri Ofisi araştırmasına göre israfın gerçekleştiği noktalara bakıldığında, günlük 5 milyona yakın ekmek israfının 3 milyonu fırınlarda, 1.5 milyonu evde, 0.5 milyonu ise yemekhane, lokanta ve otel gibi toplu tüketim alanlarında gerçekleşiyor.

"ÜRETİM İHTİYAÇ VE TALEBİ AŞIYOR"

Sayılara bakıldığında ekmek israfının Türkiye için kanayan bir yara olduğunu ifade eden Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, "Fırıncılar belli bir sayıda ekmeği çıkarmak için çalıştığından, satamadıkları ekmekler israf oluyor. Bunu bir tür fırın fazlalığı olarak yorumlamak da mümkün. Ekmek üretimi ihtiyaç ve talebi fazlasıyla aşıyor. Fırıncı tarafında yaşanan israf maliyetlerin artmasına ve karlılığın düşmesine neden oluyor" dedi.

"TÜRK EKONOMİSİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Tüketicilerin yiyebileceğinden fazla ekmek alarak, bayat ekmek yerine tazesini tercih ederek israfa katkıda bulunduğuna dikkat çeken İlknur Menlik, "Öte yandan restoran ve otel gibi toplu tüketim alanlarından gelen israfı da göz ardı etmemek gerekiyor. Tüm bu israf tablosunun geneline bakıldığında, hem üretici hem de tüketici tarafında çözülmesi gereken ve ülke ekonomisine ciddi boyutta zararı olan bir sorunla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor" diye konuştu.