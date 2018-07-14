15 Temmuz'da internet bedava mı olacak?

Gelen ilk haberlere göre Türk Telekom'dan internet paketi hediyesi evde ve cepte internet kullanan müşterileri için ücretsiz olacak.

Türk Telekom'un kampanyası şu şekilde olacak;

Tüm mobil abonelere her yöne 1000 dakika şebeke içi sınırsız konuşma

1 GB bedava internet

5000 SMS

Ev ve iş telefonlarında gün boyunca şehir içi şehirler arası dakika sınırı olmadan arayabiliyor,

Ankesörlü telefonlar --> telefon ve kredi kartı arama -> ev ve iş yerini arıyorsan bedava. GSM aranıyorsa görüşmenin ilk iki dakikası ücretsiz olacak.

Ayrıca wifi noktalarında internet iki gün ücretsiz...

15 temmuzda evde internet kullanımlarında AKN-AKK (adil kullanım noktası/kotası) dahil edilmeyecek;

TÜRK TELEKOM'DAN MÜŞTERİLERİNE GELEN MESAJ ŞU ŞEKİLDE;

Değerli müşterimiz, 15 Temmuz günü 00:00 - 23:59 saatleri arasında evde internetinizden yaptığınız kullanımlar Turk Telekom'dan hediye olup adil kullanım kotanız etkilenmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.