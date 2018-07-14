Balon turuna davet etti sürpriz evlilik teklifi yaptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde turizmi amaçlı yapılan balon turuna kız arkadaşını davet eden Yakup Han İzci, beyaz cennet üzerindeki turun ardından sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Denizli'de bir kamu kurumunda çalışan 33 yaşındaki Yakup Han İzci, 2 yıldır arkadaşlık yaptığı Kanada'da yaşayan 24 yaşındaki Büşra Çelik'i evlenme teklifi yapmak için balon turuna davet etti.

Turistlerin de içinde olduğu balona binen İzci ve Çelik, Pamukkale'nin manzarasını izleyip fotoğraf çektirdi.

Turun tamamlanmasının ardından İzci'nin arkadaşları, balonun yere inmesiyle birlikte keman çalıp yaklaşık 5 metre uzunluğundaki "Benimle Evlenir Misin Büşram" yazılı pankartı açtı.

Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Çelik, erkek arkadaşının evlilik teklifine "evet" cevabını verdi.

İzci ve Çelik mutlulukla birbirlerine sarılırken İzci'nin arkadaşları da ikiliyi tebrik etti.