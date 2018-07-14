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Karaman'da Bakımevine yolsuzluk soruşturması

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan 22 personelin ifadeleri doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı tarafından yolsuzluk soruşturması başlatıldı.
14 Temmuz 2018 23:34
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Karaman'da Bakımevine yolsuzluk soruşturması

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan 22 personelin ifadeleri doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı tarafından yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

168 yaşlı ve engellinin kaldığı, 180 personelin çalıştığı Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde savcılık tarafından yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan H.A., 'Kurumda mutemet olmadan bazı ücretler sahte imzalar ile şahsi hesaplara aktarılıyor. İşe alınan personellerin 1 aylık maaşlarının bazı cemaatlere aktarılıyor. Ayrıca kurum deposunda bulunan malzemelerin ve elbiselerin ücret karşılığı başkalarına satıldığını biliyorum. çalışanlardan her ay 20 lira para toplanıyor. Bakımevindeki kafeteryadan alışveriş mecburi tutuluyor. Benim gibi ifade vermee gelecek olanları tehdit ediyorlar. Kurum personelleri için yapılan lojman ve diğer inşaatlarda kurum işçilerinin çalıştırılıyor. İşçilik parası adı altında bazı yerlere para aktarılıyor. Bir cemaat adına düzenlenen kermeste bile kurum işçileri çalıştırıldı. Engelli vatandaşlara verilen harçlıklarla, harçlıkların kaydı tutulan defterdeki miktarların birbirinden farklı" dedi.

İddialar üzerine bakımevi müdürü ifadeye çağrılırken, müdürün halen görevinin başında olduğu öğrenildi. Karaman Valiliği de iddialar üzerine müfettiş görevlendirdi.
Doğan Haber Ajansı
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