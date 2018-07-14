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Belediye personelinin vatandaşı darp ettiği iddiası

Su aboneliği ve kaçak su kullanımı cezası yazma tartışması sırasında darp edilen vatandaş rapor alarak kurum personelinden şikayetçi oldu
14 Temmuz 2018 23:43
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Belediye personelinin vatandaşı darp ettiği iddiası

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) çalışanları ile su saati taktırmadığı için kesilmek istenen ceza nedeniyle çıkan tartışma sırasında darp edildiğini iddia etti. Darp raporu alan Süleyman Bozkurt, HATSU personeli hakkında şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'da öğretmenlik yaptığını belirten Süleyman Bozkurt, memleketi Arsuz'a babasının yanına geldiğini, babasının okuma yazma bilmediğinden dolayı su aboneliğini yaptıramadığını, abonelik için su saatini almalarına rağmen köyde tesisatçı olmadığı için saati taktıramadıklarını, bu arada gelen HATSU çalışanlarının yeniden ceza yazıp sularını keseceklerini belirttikleri sırada çıkan tartışmada darp edildiğini iddia etti.

Öğretmen olduğunu ve her ne sebeple olursa olsun bu şekilde davranılmaması gerektiğini, tutanaklarını tutup gitmeleri gerekirken boru anahtarı ile kendilerine saldırdıklarını söyleyen Süleyman Bozkurt, "13 Temmuz saat 11 civarı suyumuzu kesmek için evimize geldiler. Biz bu esnada su saatimiz, aboneliğimiz var dedik ama tesisatçı bulamadığımızdan dolayı taktıramadık dedik. Su saatimizi taktılar. Daha önce ceza kesilmişti biz cezamızı ödedik. Bir daha ceza kesmek istediler. Biz yapmayın, etmeyin babam okuma yazma bilmiyor. Bende yeni gelmiştim 2 gün önce babamın yanına. Dedik biz aboneliğimizi yaptırdık. Su saatimiz de bu. Saatimizi takın ceza kesmeyin dedik. Saatimizi taktılar ama bizi darp ederek, tekrar suyumuzu kestiler. Şuan sağımızda solumazda onların darplarından dolayı yaralanmalar mevcut. Bunlardan biz şikayetçiyiz ve karakola giderek şikayetçi olduk" dedi.

Okuma yazmasının olmadığını belirten baba Hüseyin Bozkurt, "Okumam yazmam olmadığından dolayı daha önce benden kimliğimi istemişlerdi. Kimliğimi vermiştim bana ceza yazmışlar. Oğlumda bana, 'baba dedi HATSU'ya gidelim bu cezayı ödeyelim ve aboneliği alalım' dedi. Ben de tamam dedim 2 gün önce kaktık gittik. HATSU'ya kayıt olduk. Bize, 'sizin cezanız var, cezanızı ödeyin ondan sonra olur' dediler. Biz de cezamızı ödedik. Daha sonra iki gün içinde HATSU'nun personelleri geldiler ve 'sizin cezanızı yazacağız, siz daha saati takmamışsınız' dediler. Biz de daha dün ödedik, su tesisatçısı bulamadık, burası köy yeri bulunmuyor. 11 Temmuz'da ödedik 13 Temmuz'da bize ceza kesmeye çalıştılar. Su saatini taktıktan sonra ceza yazacaklarını söylemeleri üzerine oğlum da 'neden ceza yazacaksınız?' dedi. Onlarda 'sen kim oluyorsun' diyerek 3 kişi birden oğlumun üzerine saldırdılar" diye konuştu.

İskenderun Devlet Hastanesi'ne gelerek darp raporu aldıklarını ifade ederek, ayağında, kollarında darp izleri olduğunu ve bunları kameralara gösteren Süleyman Bozkurt, "Kolumda daha önce platin vardı. Kolumu zorladılar, kırmaya çalıştılar. Çok ciddi hasar var şuan kolumda. Sol kolumda çok ciddi yaralanmalar var. Kafamda ve belimde ağrılar var. Ellerinde boru anahtarı vardı onunla ve yumrukla saldırdılar. HATSU personellerinden şikayetçi oldum. Rapor aldım. Bir HATSU çalışanı bunu yapmaması lazım çünkü, yapması gereken tutanağını tutup çekip gitmesi lazım ama saldırarak, işte suyu keserek, zorbalık yaparak olayı daha da ileriye götürdüler" dedi.

Edinilen bilgilere göre, HATSU personellerinin de kendilerinin darp edildiğini belirttikleri ve aynı şekilde karakola giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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