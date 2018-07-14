Bu postanede öğle arası yok

Şanlıurfa'da Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan merkez PTT'de vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta beklemesinler diye öğle arası mesai yapılıyor.

Eyyübiye ilçesine bağlı Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan Şanlıurfa merkez Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar mağdur edilmemesi için öğle arası da mesai yapılarak hizmet veriliyor. Sıcaklığın 48 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, PTT tarafından verilen bu hizmet vatandaşlar tarafından da 'örnek uygulama' olarak değerlendirildi. Vatandaşlar, öğle arası verilen hizmetin Şanlıurfa'dan başlatılarak tüm Türkiye'ye yayılması temennisinde bulundu. Dışarıda kavurucu sıcaklıkta beklemek zorunda kalmayan vatandaşlar öğle arası verilen hizmet ile serin alanda işlemlerini gerçekleştirdi. Yönetim ayrıca 08.30'da açılan ve 17.30'da sona eren mesai saatlerinde de değişiklik yaparak kapanış saatini 18.30'a çekti. Yapılan bu uygulama ile kırsal mahallelerden gelen vatandaşların mağdur edilmemesi sağlanıyor.

"Şaşırdım kaldım"

İşlemleri için postaneye geldiğini ve öğle arası verilen hizmet karşısında şaşırdığını dile getiren öğretmen Cihan Demir, "Ben de yarım saattir dışarıda dolanıyorum, mesainin 13.30'da başlayacağını zannediyordum. Biraz erken gelince içeri girdim. Gördüm bir memur çalışıyor çok güzel. Şanlıurfa çok sıcak olduğu için verilen hizmet çok iyi olmuş. İnsanlar da gerçekten memnun olmuştur. Ben şahsen memnun oldum. Az önce geldim zaten şaşkınlığımı dile getirdim. Bir memurun çalıştığını görünce çok sevindim. En azından insanlar güneş altında bekleyeceğine kapılarını açık olması ve memurların çalışıyor olması çok güzel bir hizmet. Umarım bütün Türkiye'de bu hizmet devreye girer. Normal bir durum değil, diğer büyük metropol şehirlerde bile bu durum yok. Bunun bütün Türkiye'de hizmete girmesi gerçekten insanlar için çok faydalı olacaktır. Mesai 13.30'da başlıyor, yarım saat bir saatlik dilimde insanlar dışarıda güneşin altında bekliyorlardı. Ölü bir zaman dilimi oluyordu. Şimdiki uygulama ile en azından insanlar gelir burada serinlikte oturur, sırası geldiğinde işlemini yapar ve geri kalan hayatına devam eder" dedi.

"Sıcaklık 3 gün önce 62 dereceye çıktı"

Vatandaşlardan Mahmut Açıkgöz de başlatılan uygulamanın çok iyi olduğun ifade ederek, "Çok çok iyi keşke bütün kurumlar, kuruluşlar bu kadar özverili davransa, insanlarımız mağdur olmazdı, tebrik ediyoruz. Postanemizin müdürüne de bizler için gösterdiği çabadan ötürü çok teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer kurumlarımızda da bu şekilde çalışma başlatılır. Sıcaklık 3 gün önce 62 dereceye çıktı. Şanlıurfa'da dışarıda dolaşmak mümkün değilken bu ortam çok serin. Memnunuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öğle arası verilen hizmetin çok iyi olduğunu belirten Mustafa Sarı ise "Öğle arası verilen hizmetten dolayı memnunuz. Dışarısı çok sıcak, içerisi ise serin. Öğle zamanı dışarıda kalmaktansa hem içeri alıyorlar hem de hizmet veriyorlar. Gerçekten çok iyi olmuş" diye konuştu.