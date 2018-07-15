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Ülkenin kuzey kesimlerinde yağmur bekleniyor-Haritalı
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2.), Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2. üzeri) olması bekleniyor
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2.), Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2. üzeri) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yerel su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yerel su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDIRNE 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENIZLI 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
USAK 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN 27°C, 34°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KONYA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
NIGDE 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2.), Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2. üzeri) olması bekleniyor.
BAYBURT 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
TOKAT 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 kg/m2), doğu ilçelerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
BITLIS 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
MALATYA 21°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 18°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DIYARBAKIR 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
GAZIANTEP 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SANLIURFA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
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