Ülkenin kuzey kesimlerinde yağmur bekleniyor-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2.), Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2. üzeri) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yerel su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yerel su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENIZLI 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

USAK 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN 27°C, 34°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KONYA 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

NIGDE 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2.), Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2. üzeri) olması bekleniyor.

BAYBURT 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

TOKAT 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 kg/m2), doğu ilçelerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BITLIS 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

MALATYA 21°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 18°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DIYARBAKIR 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

GAZIANTEP 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SANLIURFA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu