1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, direnişin başladığı yerde milyonlarla yürüyecek

15 Temmuz'un 2'nci yıldönümünde Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek, akşam da direnişin ilk başladığı yer olan Şehitler Köprüsü'nde milyonlarla yürüyecek
15 Temmuz 2018 06:00
Yazdır
Erdoğan, direnişin başladığı yerde milyonlarla yürüyecek

Hain darbe girişiminin 2'nci yıldönümünde milli iradenin sesi 81 ilde yankılanacak. Türkiye yine tarihi anlara ve görüntülere sahne olacak.

ÖNCE KABİR ZİYARETİ

Darbe girişiminin püskürtülmesinin 2'nci yıldönümünde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma programları düzenlenecek. Milletin mermilere ve bombalara göğsünü siper ettiği 15 Temmuz'un yıldönümü için özel programlar gerçekleştirilecek.

Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı ile İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Anıtı'nda geniş katılımlı mitingler yapılacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde halkın geniş katılımı nedeniyle geniş tedbirler alındı.

Erdoğan gündüz saatlerinde, Ankara'da şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek. Ardından da Külliye'de şehit yakınları ve gazilerle bir öğle yemeği yiyecek.

TARİHİ YÜRÜYÜŞ

Başkan Erdoğan Külliye'deki programın ardından İstanbul'daki etkinliklere katılacak. İstanbul'daki ana program saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak. Hain darbe girişimine karşı ilk direnişin başladığı köprüdeki programda şehitlerin anısına yaptırılan anıtın önünde geniş katılımlı bir etkinlik yapılacak. STK'lar, dernekler, sendikalar, birlik ve kuruluşların yanı sıra, siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği miting öncesinde yapılacak yürüyüşe Başkan Erdoğan da katılacak. Tarihi bir kalabalığın mitinge katılması bekleniyor.

İKİ KOLDAN KÖPRÜYE

Canlı yayınla tüm dünyaya duyurulacak demokrasi yürüyüşü ve miting için yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da akredite oldu. Gün içinde Edirnekapı Şehitliği ve diğer noktalardan toplanacak yüzbinler, Zincirlikuyu ve Beylerbeyi'nden köprüye doğru yürüyecek. Ayrıca yerli ve yabancı sanatçılar konser verecek.

SALA OKUNACAK

15 Temmuz gecesinin simgesi olarak zihinlere kazınan minarelerdeki ezan ve salalar gece boyunca camilerden okunmaya devam edecek. Cami mahyalarında da birlik ve dayanışma temalı sözler asıldı.

İstanbul'da 15 Temmuz mitinginden önce birçok noktada etkinlikler yapılacak. Protokol ve vatandaşlar Edirnekapı Şehitliği'nde şehit kabirlerini ziyaret edecek. Şehzadebaşı camisinde öğle namazını takiben şehitler için mevlid-i şerif okunacak. Daha sonra 17 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı açılacak. Ayrıca Sarıyer Garipçe ve Çatalca'da yapılan hatıra ormanlarında da fidan dikilecek

KIZILAY MEYDANI'NA DEV EKRAN

Başkentte Kızılay Milli İrade Meydanı'nda dev ekranlar kurularak 15 Temmuz gecesi yaşananlar gösterilecek. Ankara'daki program saat 21.00'de başlayacak. Anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri bugün saat 06.00'dan yarın sabah saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.

KÜLLIYE'DE 15 TEMMUZ BULUŞMASI

"15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Başkan Tayyip Erdoğan Külliye'de şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. 81 ilden, 15 Temmuz, terör, Kore ve Kıbrıs şehit yakını ve gazilerinin katılacağı yemek öncesinde Erdoğan'ın ilk durağı Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği olacak. Başkan Erdoğan, ardından şehitler için yapılan hatimlerin duasının yapılacağı Beştepe Millet Camisi'ne geçecek.

Zeynel Yaman, Tülay Canbolat
Sabah
Bu haber 745 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz 2018 10:17		 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz 2018 10:07
TRT ekibi Yunanistan'da gözaltına alındı
15 Temmuz 2018 10:03		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'u yazdı
15 Temmuz 2018 09:53
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
15 Temmuz 2018 09:19		 'Yükselen güç' olarak yorumlanan BRICS'ten Erdoğan'a özel davet
15 Temmuz 2018 07:55
Yıldırım: Güçlü demokrasi dönemi başlamıştır
15 Temmuz 2018 07:30		 Bakan Gül: Bir geceye bin destan sığdırdılar
15 Temmuz 2018 07:15
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı
15 Temmuz 2018 06:50		 Çankırı Müftüsü: Din istismarında bizlerin de suçu var
14 Temmuz 2018 23:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Genç kızın kıyafetine tepki gösterdi, sürücüden aracı karakola çekmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başkanlık sistemi er ya da geç gelecek 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
alo 147'nin kaldırılması 2
passolig 3
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
ferdi kadıoğlu 4
digitürk'ün spor paketlerini birleştirmesi 2
etme 1
afjet afyonspor 1
Farketmeden kırmak 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam