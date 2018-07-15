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Uçan balık 2023'te gökyüzünde

Türkiye, ileri teknoloji ürünü insansız savaş uçağı için ilk adımı attı. TSK envanterinde bulunan, dünyanın en iyisi kabul edilen İHA'ları üreten Baykar, insansız savaş uçağını 2023'te uçuracak
15 Temmuz 2018 06:40
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Uçan balık 2023'te gökyüzünde

Türkiye'nin savunma sanayiinde başlattığı yerli ve milli teknoloji atağı meyvelerini verdi. Terörle mücadele ve sınırötesi operasyonlarda güvenlik güçlerinin gözü-kulağı olan İnsansız Hava Araçları (İHA) ve silahlı İHA'lar (SİHA) Türkiye'nin vurucu gücünü üst seviyelere getirdi. Dünyanın en iyi İHA'larını üreten Baykar, bu projesini insansız savaş uçağı seviyesine taşımak için hedef büyüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giren İHA ve SİHA'ları üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, artık klasik savaş uçağı döneminin kapandığını Baykar'ın da insansız savaş uçağı projesi için çalışmaya başladığını söyledi. Bayraktar, bu uçağın 2023'te gökyüzünde olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle 2023 hedeflerinin daha fazla seslendirildiğini söyleyen Bayraktar, "Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji ürünleri geliştirmesi tek çıkar yol. Şimdi herkes savunma sanayiindeki atılımın tüm sektörlere rol model olmasını, Milli Teknoloji Hamlesi'nin hayata geçmesini bekliyor" dedi.

İLK 6 ÜLKE ARASINDAYIZ

Bürokratik zorluklarla karşılaşmalarına rağmen Baykar ekibinin 12 yıl boyunca mücadele ettiğini ve önce mini İHA'ları sonra da dünyanın en iyisi olarak kabul edilen Bayraktar TB2'leri geliştirdiğini vurgulayan Bayraktar, "2015'te milli akıllı mühimmatlar ile silahlandırılan Bayraktar TB2'ler ile Türkiye bu teknolojide dünyanın ilk 6 ülkesi arasına girmiş oldu" dedi. Akıncı SİHA'ların devamında insansız savaş uçaklarının geleceğini söyleyen Bayraktar, bu sistemin, sürü halinde görev yapabilme, pilot olmadığı için insan hayatını riske etmeme ve çok düşük maliyetleriyle avantajları olduğunu söyledi. Savunma sanayiindeki millileşmeye dikkat çeken Bayraktar, şöyle devam etti: "Türk milleti olarak tarih boyunca yaşadığımız çağa öncülük etmenin iddiasını taşımışız. Fatih döneminde dökülen şahi topları, bugünün atom bombası gibi döneminin en gelişmiş sistemleri. Yine Nuri Demirağ gibi işadamlarımız olmuş. İlk metal gövdeli uçakları üreten milletlerden biriyiz. 60 yıl önce 'Devrim'le otomobilimizi üretme iddiası taşımışız. Fakat bu gayretler akamete uğratılmış. Şimdi teknolojideki paradigma değişimlerini yakalayarak az zamanda çok büyük yol kat etme imkanımız var. Bunu iyi değerlendirip, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirebilirsek 2023 hedeflerimize de ulaşmamız mümkün olacak."

UÇAN BALUK AKINCI 24 SAAT HAVADA KALIYOR

Halen üzerinde çalıştıkları ve kamuoyunda 'Uçan Baluk" olarak da bilinen Akıncı SİHA'nın geleceğin teknolojilerini üretmek hedefinin bir devamı olduğunu belirten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu: "Faydalı yük taşıma kapasitesi 1.5 ton olan Akıncı İHA 5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına ve turboprop motor itki sistemine sahip olacak. 35 bin feet irtifaya kadar çıkabilecek ve 24 saat boyunca taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilecek. Ayrıca havadan havaya füze de taşıyabilecek. Adeta günümüzde insanlı savaş uçaklarının görev yükünü ciddi oranda azaltacak seviyede bir platform olacak. Tıpkı Bayraktar TB2 gibi Akıncı Taarruzi İHA da kendi sınıfında dünyanın en üstün teknolojisine sahip olacak."

ENDÜSTRİ 4.0 YANLIŞ ANLAŞILDI

BAYRAKTAR, son dönemde bazı siyasiler tarafından da dillendirilen Endüstri 4.0 kavramı konusunda da uyarıda bulunarak, bu konunun Türkiye'de yanlış anlaşıldığını söyledi. Bayraktar, "Elbette tüm sanayi devrimlerini, yapay zekadaki gelişmeleri ve ötesini yakalamalıyız. Fakat kavramları özenle seçmeliyiz. Endüstri 4.0 Alman sanayiine dönük geliştirilmiş bir strateji. Biz, başkalarına ait ve başkalarının standartlarını belirleyeceği strateji ve kavramları değil, kendi stratejilerimizi ve kavramlarımızı ortaya koymalıyız. Biz, kendi stratejimizin üst başlığını Milli Teknoloji Hamlesi olarak ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

İbrahim Acar

Sabah
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