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Oktar'ın ses kaydı çıktı, liseli kızları ağına böyle düşürüyor

Adnan Oktar ve müridlerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından, örgütle ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor
15 Temmuz 2018 06:10
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Oktar'ın ses kaydı çıktı, liseli kızları ağına böyle düşürüyor

SuperHaber'in haberine göre, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar ve müridlerine yönelik 5 ilde 106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyonda Oktar Babuna, Didem Ürer ve Manken Gökhan Barlan'ın da aralarında yer aldığı 190 şüpheli gözaltına alındı.

Dava dosyasında "Reşit olmayanla cinsel ilişki" "Cinsel Saldırı" "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" "Çocukların cinsel istismarı" gibi iddialar da yer alıyor.

ÖĞRENCİLERİNİ ÖRGÜTE PAZARLADI!

SuperHaber'in ulaştığı ses kaydında ise Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar genç kızları ağına böyle düşürüyormuş... İşte o ses kayıtları!

SKANDAL İFADELER

-Çalıştığım yerde bir tane kız var. Çok çok güzel. Lise öğrencisi. Böyle bayağı açık saçık da giyiniyor. Çok rahat davranıyor. Kız kıza birbirlerinin üstüne falan atlıyorlar. Ne yapsak acaba tanıştırsak mı birileriyle?

+Muhtemelen kaç yaşında?

-16 ya da 17'dir. Biraz gelişkin çünkü.

+Resmi yok değil mi?

- Yok, hayır. Benim öğrencim değil ama adını biliyorum.

+Neye benziyor?

- Aşkım, Çağla'yı andırıyor. Yani uzun boylu, geniş kalçalı, geniş göğüslü. Beli ince. Hoş, çok güzel bir kız gerçekten. Çok dikkat çekiyor. Bir de çok rahat giyiniyor. Babası da destekliyormuş. Hatta bizim dershanede biraz şey böyle gelenekçi gibiler. Kızı uyarmış hocası. Babası da gelmiş, "Ben buradan alırım kızımı, istediği gibi giyinir, karışamazsınız" falan demiş.

+İyi o zaman bir kardeş gönderelim.

-Tamam inşallah.

+Oğlu nerede acaba? Nasıl karşılaştırabiliriz.

-Tevafuk yapabilir miyiz? Dershane çıkışı gibi?

+Olabilir. Onunla sen bir görüşsene.

-Tamam inşallah.

+Yüzyüze görüş ama buraya gelsin.

-Tamam

+Olur, tertipli gelir.

-Tamam, inşallah aşkım.

+O da ona göre bir şey yapsın
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