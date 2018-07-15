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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter Hesabından 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 2. yıl dönümünde, konuyla ilgili bir video paylaşımı yaptı
15 Temmuz hain darbe girişimin 2. yıl dönümünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayak'tan duygu dolu bir paylaşım geldi.
Bakan Berat Albayrak paylaşımında ;
"15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum.
O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. "
ifadelerini kullandı..
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım...
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