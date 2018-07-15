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15 Temmuz'a 24 Haziran tapusu

FETÖ'nün '1 dolarlık' askerlerine paha biçilemez vatan sevgisiyle direnen millet, 2 yıl önce 15 Temmuz destanıyla temelini attığı Yeni Türkiye'yi 24 Haziran'da tescilledi
15 Temmuz 2018 07:00
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15 Temmuz'a 24 Haziran tapusu

15 Temmuz hain darbe girişimin üzerinden geçen iki yıl sonra iyice anlaşıldı ki bu küresel güçlerin Türkiye'yi işgal hareketiydi ve Türk milleti tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir milli mücadeleyle vatanına sahip çıktı. O gün, emperyalistlerin işbirlikçileriyel ülkeyi işgal girişimini canlarıyla durduran Türk Milleti, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu fiilen üstüne aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek ' Yeter söz milletindir' diyerek tüm dünyaya milli egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğunu ilan etti. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananları STAR'a değerlendiren uzmanlar on yıllardır türlü hilelerle kontrol edilmeye çalışılan Türk milletinin milli ruhunun şahlandığını vur guladı.

15 TEMMUZ RUHU BEDENE BÜRÜNDÜ

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü): 15 Temmuz, halkın tek vücut olarak vatanına, demokrasisine ve hükümetine sahip çıkmasıdır. Her şeyden önce milli bir ruhtur 15 Temmuz, milli ruhun vatanı savunma mekanizması geliştirmesidir. O refleks ise önce 16 Nisan referandumu, sonra da 24 Haziran'da demokratik seçimlerinde tezahür etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiştir. Halkın büyük beklentileri olan, büyük umutlar bağladığı bir sistemdir. Halk gerek 15 Temmuz'da ortaya koyduğu azim, gerek ise 24 Haziran'daki demokratik teveccühle milli iradeyi korumaya kararlı olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz'da ortaya çıkan milli ruh 24 Haziran ile artık bir bedene büründü, varlığa büründü. Türkiye artık genlerindeki o büyük ülke olma yolunda hızla ilerleyecektir.

BÜTÜN VESAYET ODAKLARI DAĞILDI

Emekli Albay Ersan Ergür (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği- ASSAM Genel Başkan Yardımcısı): 15 Temmuz sadece Türkiye'de bir kesimin idareyi ele geçirme çabası değil, bütün dünya siyasetini yönlendirmek isteyen emperyal güçlerin başlattığı bir harekattı. 15 Temmuz'da millet sokaklara çıkarak bu işgale 'dur' dedi. 15 Temmuz'da halk seçilmiş lideri Erdoğan'a kendini siper etti. 24 Haziran seçimleriyle de milli iradenin hakimiyeti tescillendi. 24 Haziran seçimlerinde, bütün zıt ideolojiye sahip partilerin birleştiğini ama karşılarında tek parti olduğu görüldü. Neye karşı, milli iradeye karşı. Bugüne kadar milli irade dinlenmedi, azınlık çoğunluğu yönetti. 24 Haziran ile tüm vesayet odakları dağıtıldı ve milli iradeyi yansıtmayan grupların ülkeyi yönetemeyeceği tescillendi.

TÜRKİYE SİLKİNDİ VE KENDİNE GELDİ

Doç. Dr. Fahri Erenel (İstanbul Kent Üniversitesi): 15 Temmuz, 30 yılı aşkın süredir Türkiye üzerinde vesayet odaklarının yürütttüğü psikolojik savaşın eyleme dönüştüğü gündür. 15 Temmuz'un amacı bizi Serv sırasındaki duruma çevirerek Akdeniz'e açılan terör koridoru ile İsrail'in güvenliğini sağlamaktı. 15 Temmuz sonrası. terör koridoru püskürtüldü. II. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş beton tahkimat yaptılar Afrin'de. 15 Temmuz ile Türkiye'nin dikkatini dağıtarak, tampon ülkelerle İsrail merkezli yeni bir Ortadoğu kurmak istediler. Ama 15 Temmuz'da Türkiye silkelendi ve kendine geldi. Güneyinde söz söylemeye başladı. Afrin ve Bab'da. Kudüs'te BM'de. 15 Temmuz sadece FETÖ'nün değil, küresel güçlerin ve ABD neoconlarının yenilgisidir. 24 Haziran seçimleriyle geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle vesayet odaklarına set çekildi. Türkiye artık kendi yolunu kendisi çizmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı duygulandırdı

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından, 15 Temmuz şehitleri için video yayınlandı. "Asla unutulmayacaksınız" başlığıyla hazırlanan videoda, özetle şu ifadelere yer verildi: "Şehitliği kendine uzak görüp, bir adım ötede Osman gibi o makama kavuşanlar vardır. Zalimin zorbalığına, 'dur' demek için gittiği yerde Mahmut gibi ölümsüzlüğe yükselen taze babalar vardır. Bir de Ayşe gibi iman dolu göğsünde çarpıp duran top ateşleriyle 'kurtuluş' çağrısına yürüyenler vardır... Bazen de Akın gibi 'çiğnense cihan, çiğnetmem yurdumu' diyerek geri dönmeyenler vardır."

Gülper Refiğ - Sanatçı

Milletin önünde eğildiler

BU topraklardaki hiç bir medeniyet köle olmaya yanaşmamıştır. Bizim anlayamadığımız, kültürü ve medeniyeti yok etmeye yönelik bitmeyen bir savaş bu. 15 Temmuz'da tıpkı Çanakkale Savaşı gibi bir direniş ve zaferdir. Başaramadılar çünkü bizde şehadet vardır. bununla başa çıkamıyorlar. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşanmış çok büyük bir destandır. Hiç dile getirmeseler de, bükemediğin bileği öpeceksin atasözünde olduğu gibi bizim önümüzde saygıyla eğilmişlerdi. 24 Haziran'da da Anadolu insanı bu özgürlüğüne düşkünlüğünden dolayı, bu özelliğine sahip çıkan lideri iktidara getirmiştir. Ecnebi zihniyetli aydınlarımızın anlamadığı bu. Bu bir ruh meselesidir. Anadolu'nun binlerce senedir istiklali için verdiği savaş, 15 Temmuz ruhu ile ölümsüzleşti. Artık silahla topla bu yüce milletin dize getirilemeyeceği anlaşıldı.
Star Gazetesi
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