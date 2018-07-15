Yaralı polisi kurşun yağmurundan kurtardılar

15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'da kaldığı otele gelen terör örgütü FETÖ'nün darbeci hainleriyle koruma polisleri çatışırken, o gecenin gizli kahramanları olan sağlık ekipleri, kurşun yağmurunun altında yaralı polislere müdahale etti.

ÇATIŞMANIN İÇERİSİNE GİRDİK

Yaralıları çatışma arasından çıkartan sağlıkçılar yaralıları hastaneye götürdü. Hastaneye getirilen bir yaralıdan sonra sağlık ekiplerinin arasındaki konuşma ilk kez ortaya çıkarken bir arkadaşının 'Gidecek miyiz tekrardan, orada çatışma var' sorusu üzerine, Sağlık Memuru Ender Bekçi 'Olsun giremesek de orda bekleriz' sözleri dikkat çekti. O gecenin gizli kahramanları Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri, Star'a konuştu. O geceyi anlatan Ender Bekçi, "Nöbetteydik. Bir çatışma haberi geldi bize. Geldiğimizde çatışma devam ediyordu. Daha sonra yaralıların olduğu söylendiği için çatışmanın içerisine girdik. Olay yerinde yaralı polisimiz vardı, ekip olarak aldık polisimizi ve ambulansa doğru giderken bir helikopter geldi. Helikopterin gelmesiyle yoğun bir ateş başladı. Bu arada yaralı polise müdahale ettik. Otelden bir şekilde çıkarak yaralı polisi hastaneye taşıdık. Bu sırada bize ateş açıldı, aracımıza 5 kurşun isabet etti'' diye konuştu.

VATANIMIZ SÖZ KONUSUYDU

Arkadaşı ile arasında yaşadığı diyaloga değinen Sağlık Memuru Ender Bekçi, "Orada bireysel düşünmedim. Baktığımız zaman orada güvenli bir alanın oluşması gerekiyordu biz sağlık ekipleri için. Ama burada onu gözetemiyorsun. Ülke sözkonusu. Ülke söz konusu olduğu zaman ise düşünme fırsatınız olmuyor. Direk oradaki yaralı arkadaşlarımıza müdahale etmek için uğraştık." dedi.

POLİSİMİZİ ORADA BIRAKAMAZDIK

Otele gittiklerinde kargaşa olduğunu belirten 112 sağlık personeli Mehmet Yılmaz, "Çatışma devam ediyordu. İlk etapta içeri giremedik. Çatışma durdu, olay yerine girdik. 2 yaralı polisimizi aldık ve ambulansa getirdik. Bu sırada yeniden çatışma başladı. O gün olay yerine girdiğimizde vatanım aklıma geldi, ailem aklıma geldi. Korktuk mu evet, ama polislerimizi orada yalnız bırakamazdık'' dedi.

ÜSTÜMÜZDE BiR HELiKOPTER VAR ÇATIR ÇATIR ÇATIR SIKIYORLAR

Ambulans şoförü Kubilay Direksiz "Ekibimiz otelin içerisine girdiğinde ben ambulansın başında bekliyordum. O arada üzerimde helikopter vardı. İlk etapta bizi korumak maksatlı orada olduğunu düşündüm, güvende olduğumuzu sandım. Ekibim geldi otelden, bölge dışına çıkıyorduk. Bu sırada helikopter ateşe etmeye başladı. Dışarı çıkıp kontrol ettiğimde ambulansın çeşitli yerlerinde çok sayıda kurşun vardı. Ancak polis ağabeyimiz Mehmet Çelik şehit oldu'' dedi. Öte yandan 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların ses kayıtları da paylaşıldı. Ses kayıtlarından: "İsteyin gelelim, canımızı verelim, Allahuekber, Türkiye Cumhuriyeti Yaşasın", "Üstümüzde bir helikopter var, çatır çatır çatır sıkıyorlar", "Bir helikopter otelin her yerine ateş açıyor şu anda."