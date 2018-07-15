Halk demokrasiye kalkan oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, 22 saatte kontrol altına alındı. Ülkeyi kan görülen çeviren TSK içindeki FETÖ'cüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın halkı direnişe çağırması sonucu bozguna uğratıldı. Kukla örgütün iç savaş provası, karşısında milli iradeyi buldu. Darbe girişimine yaklaşık 9 bin KADAR askeri personel karıştı. 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldı. 35 terörist ölü, 49 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi, yüzlercesi gözaltına alındı. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22.00'de başlayan darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi. İşte ihanetin 22 saati:

Erdoğan'dan tarihi direniş çağrısı

22.00:Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Genelkurmay karargahı darbeci askerlerce ele geçirildi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

22.35: Atatürk Havalimanı'na tankla gelen darbeci askerler kontrol kulesine girdi.

23.10: Başbakan Binali Yıldırım olayları "TSK içinde bir grubun kalkışması" olarak niteleyen açıklamasını yaptı.

23.15: Marmaris'te tatilini geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki bir grup gazeteciye yaptığı açıklama ile halkı darbecilere karşı direnişe çağırdı.

23.30:Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, darbeciler tarafından rehin alındığı bildirildi.

00.11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelden helikopterle ayrıldı.

00.13:Darbeci askerler TRT binasını basarak canlı yayında darbe muhtırası okuttu. Milli Savunma Bakanı bildiriyi "korsan bildiri" olarak nitelendirdi.

00.37: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan FaceTime üzerinden CNN Türk'e bağlanarak, halka sokağa çıkma çağrısını yaptı.

Camilerden sala okunuyor

01.39:TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri salonda yerini aldı.

01.40:Boğaziçi Köprüsü'nü geçmeye çalışan halkın üzerine ateş açıldı. Diyanet İşleri Başkanı'nın talimatıyla camilerden sala okunarak, halka darbe girişimine direnme çağrısı yapıldı.

Başkent Ankara ateş altında

00.40:İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan THY-8451 koduyla hareket eden TC-ATA uçağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini İstanbul'a götürmek üzere Dalaman Havaalanı'na iniş yaptı.

01.01: Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.

01.43: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin içinde bulunduğu uçak, Dalaman'dan İstanbul'a gelmek üzere havalandı.

02.00: Marmaris'te Cumhurbaşkanı-nın kaldığı oteli vurmak üzere Çiğli'den 3 helikopter havalandı.

Hain darbenin kırılma anı...

02.16:Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen Tuğgeneral Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle, kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü. Halisdemir darbeciler tarafından şehit edildi.

02.20:Havadan bomba-lanan Gölbaşı Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 51 kişi şehit oldu.

Meclis'e F-16 bombası

02.42: Darbecilerin elindeki F-16'lar ve askeri helikopterler TBMM binasını vurmaya başladı.

Darbecileri füzeyle indirin

03.10:Başbakan Yıldırım, Ankara semalarında MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle indirileceğini açıkladı.

03.20:Çiğli'den hareket eden üç helikopterdeki suikast timi, Marmaris'teki otele geldi.

Bedelini ağır ödeyecekler

04.07:Atatürk Havalima-nı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan kalabalığa "Bu bir ayaklanma, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi. Binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı etrafında etten duvar ördü.

04.42:Marma-ris'teki otele helikopterlerden ve FETÖ'cü teröristler tarafından ateş açıldı. Çatışmalarda polis memuru Nedip Cengiz Eker ile Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit oldu. Darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçtı.

Külliye'ye iki bomba

05.20:Başbakan Yıldırım, aralarında albayların da bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirdi.

06.42:Boğaziçi Köprü-sü'ndeki askerler teslim oldu.

06.43:Cumhur-başkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü.

Rütbeleri söküldü

06.52:Başbakan Yıldırım, rehin alınan Org. Hulusi Akar'ın yerine vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığını bildirdi.

07.35:Gözaltına alınıp sivil polis aracına konulan üniformalı askerlerin rütbeleri söküldü.

08.11:İstanbul'da uçak, metro ve vapur seferleri yeniden başlandı.

Akıncı Üssü'nden kaçıyorlar

10.07:Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş, polise teslim oldu.

10.41:Darbenin merkez üssü olan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki FETÖ'cüler, darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine burayı terk etmeye başladı.

11.01:Genelkurmay Başkan Vekili Org. Ümit Dündar "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve TBMM; TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukukun yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemiştir" şeklinde açıklama yaptı.