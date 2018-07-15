1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Halk demokrasiye kalkan oldu

Darbeciler ilk hamleyi ne zaman nerede yaptı? Cumhurbaşkanı yurttaşları nasıl meydanlara davet etti? Halk darbeyi nasıl püskürttü? İşte dakika dakika Türkiye'nin ateşten gecesi...
15 Temmuz 2018 07:05
Yazdır
Halk demokrasiye kalkan oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, 22 saatte kontrol altına alındı. Ülkeyi kan görülen çeviren TSK içindeki FETÖ'cüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın halkı direnişe çağırması sonucu bozguna uğratıldı. Kukla örgütün iç savaş provası, karşısında milli iradeyi buldu. Darbe girişimine yaklaşık 9 bin KADAR askeri personel karıştı. 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldı. 35 terörist ölü, 49 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi, yüzlercesi gözaltına alındı. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22.00'de başlayan darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi. İşte ihanetin 22 saati:

Erdoğan'dan tarihi direniş çağrısı

22.00:Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Genelkurmay karargahı darbeci askerlerce ele geçirildi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

22.35: Atatürk Havalimanı'na tankla gelen darbeci askerler kontrol kulesine girdi.

23.10: Başbakan Binali Yıldırım olayları "TSK içinde bir grubun kalkışması" olarak niteleyen açıklamasını yaptı.

23.15: Marmaris'te tatilini geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki bir grup gazeteciye yaptığı açıklama ile halkı darbecilere karşı direnişe çağırdı.

23.30:Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, darbeciler tarafından rehin alındığı bildirildi.

00.11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelden helikopterle ayrıldı.

00.13:Darbeci askerler TRT binasını basarak canlı yayında darbe muhtırası okuttu. Milli Savunma Bakanı bildiriyi "korsan bildiri" olarak nitelendirdi.

00.37: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan FaceTime üzerinden CNN Türk'e bağlanarak, halka sokağa çıkma çağrısını yaptı.

Camilerden sala okunuyor

01.39:TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri salonda yerini aldı.

01.40:Boğaziçi Köprüsü'nü geçmeye çalışan halkın üzerine ateş açıldı. Diyanet İşleri Başkanı'nın talimatıyla camilerden sala okunarak, halka darbe girişimine direnme çağrısı yapıldı.

Başkent Ankara ateş altında

00.40:İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan THY-8451 koduyla hareket eden TC-ATA uçağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini İstanbul'a götürmek üzere Dalaman Havaalanı'na iniş yaptı.

01.01: Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.

01.43: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin içinde bulunduğu uçak, Dalaman'dan İstanbul'a gelmek üzere havalandı.

02.00: Marmaris'te Cumhurbaşkanı-nın kaldığı oteli vurmak üzere Çiğli'den 3 helikopter havalandı.

Hain darbenin kırılma anı...

02.16:Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen Tuğgeneral Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle, kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü. Halisdemir darbeciler tarafından şehit edildi.

02.20:Havadan bomba-lanan Gölbaşı Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 51 kişi şehit oldu.

Meclis'e F-16 bombası

02.42: Darbecilerin elindeki F-16'lar ve askeri helikopterler TBMM binasını vurmaya başladı.

Darbecileri füzeyle indirin

03.10:Başbakan Yıldırım, Ankara semalarında MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle indirileceğini açıkladı.

03.20:Çiğli'den hareket eden üç helikopterdeki suikast timi, Marmaris'teki otele geldi.

Bedelini ağır ödeyecekler

04.07:Atatürk Havalima-nı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan kalabalığa "Bu bir ayaklanma, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi. Binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı etrafında etten duvar ördü.

04.42:Marma-ris'teki otele helikopterlerden ve FETÖ'cü teröristler tarafından ateş açıldı. Çatışmalarda polis memuru Nedip Cengiz Eker ile Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit oldu. Darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçtı.

Külliye'ye iki bomba

05.20:Başbakan Yıldırım, aralarında albayların da bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirdi.

06.42:Boğaziçi Köprü-sü'ndeki askerler teslim oldu.

06.43:Cumhur-başkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü.

Rütbeleri söküldü

06.52:Başbakan Yıldırım, rehin alınan Org. Hulusi Akar'ın yerine vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığını bildirdi.

07.35:Gözaltına alınıp sivil polis aracına konulan üniformalı askerlerin rütbeleri söküldü.

08.11:İstanbul'da uçak, metro ve vapur seferleri yeniden başlandı.

Akıncı Üssü'nden kaçıyorlar

10.07:Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş, polise teslim oldu.

10.41:Darbenin merkez üssü olan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki FETÖ'cüler, darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine burayı terk etmeye başladı.

11.01:Genelkurmay Başkan Vekili Org. Ümit Dündar "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve TBMM; TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukukun yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemiştir" şeklinde açıklama yaptı.
Vatan
Bu haber 542 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
15 Temmuz 2018 10:01		 Bakan Soylu: Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü
15 Temmuz 2018 08:25
2 yılda büyük temizlik
15 Temmuz 2018 08:20		 FETÖ 1 trilyon doları engelledi
15 Temmuz 2018 08:10
15 Temmuz şehitlerini unutmadık, unutturmayacağız
15 Temmuz 2018 08:05		 Yaralı polisi kurşun yağmurundan kurtardılar
15 Temmuz 2018 07:20
FETÖ'cüler hücrede çok pişman olacak
15 Temmuz 2018 07:10		 Çankaya'dan 8 bin mermi çıkardılar
15 Temmuz 2018 06:20
Karadeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devrede
14 Temmuz 2018 23:29		 Eski deniz astsubayı'na 6 yıl 3 ay hapis cezası
14 Temmuz 2018 23:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Genç kızın kıyafetine tepki gösterdi, sürücüden aracı karakola çekmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başkanlık sistemi er ya da geç gelecek 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
alo 147'nin kaldırılması 2
passolig 3
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
ferdi kadıoğlu 4
digitürk'ün spor paketlerini birleştirmesi 2
etme 1
afjet afyonspor 1
Farketmeden kırmak 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam