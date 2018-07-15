Bakan Gül: Bir geceye bin destan sığdırdılar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'daki hesabından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne yönelik açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında "15 Temmuz'daki hain kalkışmayı, tarihsel olarak önceki darbelerden, darbe teşebbüslerinden ayıran önemli bir fark mevcuttur." ifadesine yer veren Bakan Gül, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, millet egemenliği üzerinde yeni bir vesayet girişimi değildi. Bu hain kalkışma, düpedüz bir esaret girişimiydi. Tanklar milletin üstüne sürülürken, milletin Meclisi bombalanırken, namlular sivillere ölüm kusarken ve hainler beyhude tuzaklar kurarken, Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını delip geçen kararlı sesi hepimiz için umut oldu; gün doğmadan yeni bir sabahın muştusu oldu. Bu meşum kalkışmaya milletin kahraman evlatları siper oldular. Vatana alçakları uğratmadılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüreklerde tutuşturduğu cesaret ve inançla meydanlara koştular. O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha taşıdılar. Siyasi tarihimizin bu en kanlı darbe teşebbüsüne canları pahasına karşı koyan ölümsüz kahramanlarımızı, o gece ölümü öldüren yiğit evlatlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."

15 Temmuz'un aynı zamanda Türk yargısının da alnının akıyla çıktığı sınavlarından biri olduğunu belirten Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"Darbecilerden hesap sormak için o gecenin erken saatlerinde hızla harekete geçen yargı mensuplarının cesaret ve kararlılığı da her türlü takdirin üstündedir. Darbe girişimi yargılamaları hızla kesin hüküm yolunda ilerliyor. Yargı mensuplarının çalışma temposuna bakarak, yıl sonunda yargılamaların tamamlanacağını tahmin ediyoruz. İhanet hainin yanına kalmayacak. Suçlular hak ettiği cezayı mutlaka alacak. Milletimizin o gece sergilediği kahramanlık, bir daha böyle alçakça planlar içine girebilecekler için en caydırıcı tarih dersi olmuştur. 15 Temmuz ve devamında meydanları dolduran ve iradesine sahip çıkan milletimiz hayasızca akını durdurmuştur. Bu destan unutulmayacak."