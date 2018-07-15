1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yükselen güç' olarak yorumlanan BRICS'ten Erdoğan'a özel davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ekonomisinde yüzde 25 pay sahibi olan BRİCS ülkeleri (Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika) Liderler Toplantısı'nın özel davetlisi olacak
15 Temmuz 2018 07:55
Yazdır
'Yükselen güç' olarak yorumlanan BRICS'ten Erdoğan'a özel davet

Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nin ardından katılacağı ikinci uluslararası buluşma olacak toplantı, 25-27 Temmuz'da Güney Afrika'nın en büyük şehri olan Johannesburg'da yapılacak. Erdoğan, zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelecek. BRICS'in 10. toplantısı olacak zirvede önemli kararların alınması da bekleniyor. Türkiye'nin özel davetli olduğu toplantıda, ekonomi gündemli bir dizi görüşmenin yapılması da bekleniyor.

ÖZEL DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından ikinci önemli uluslararası zirvesi BRICS olacak. Dünya nüfusunun yüzde 48'i, dünya ekonomisinin ise yüde 25'ini elinde bulunduran Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS toplantısı, 25-27 Temmuz tarihlerinde 3 gün Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'ta gerçekleşecek. Zirveye bu birliğin üyesi olmamasına karşın Türkiye, özel olarak davet edildi. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Son dönem güçlü yapısıyla dikket çeken BRICS birliğinin daveti, Türiye eonomisi için önemli bir fırsat olarak yorumlandı. Erdoğan, zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi, Hindistan Devlet Başkanı Modi, Brezilya Devlet Başkanı Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile de bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulunacak. Zirvede ekonomi gündeminin yanı sıra terörle mücadele konuları da değerlendirilecek.

YÜKSELEN GÜÇ

BRICS ülkeleri ilk defa 2006'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dışişleri bakanları seviyesinde toplandı. İlk zirve 2009'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yapıldı. Bugüne kadar 9 zirveyi geride bırakan BRICS ülkeleri, her yıl bir ülkede olmak üzere devlet başkanları seviyesinde bir araya geliyor. BRICS, dünyadaki maden rezervinin yüzde 60'ı elinde bulundururken tahıl ürünlerinin de yüzde 40'ını üretiyor. BRICS, "yeni dünya düzeninin yükselen gücü" olarak yorumlanıyor. Zirveye geçen yıl davetli olarak; Mısır, Gine, Meksika, Tayland ve Tacikistan liderleri de katılmıştı.

IMF VE DB'YE ALTERNATİF KURDULAR

BRICS ülkeleri 2015 yılında Shangay merkezli "Yeni Kalkınma Bankası"nı hayata geçirdi. ABD Merkez Bankası (FED) politikalarından olumsuz etkilenen BRICS ülkeleri bu etkiye karşı koymak için kendi finans sistemlerini de oluşturmuş oldular. Yine bu banka gelişmekte olan ülkelerin IMF ve Dünya Bankası'na ilişkin şikayetlerine de alternatif olması bekleniyor. Banka, her üyenin eşit payıyla ve toplamda 100 milyar dolarlık bir sermayeyle kurulmasıyla dikkat çekmişti. Birlik ayrıca üye ülkelerde nakit döviz sıkıntısı yaşanması durumunda mali istikrarı sağlamak amacıyla toplam sermayesi 100 milyar dolar olan "BRICS Birliği Rezerv Düzenlemesi" de oluşturdu. Bu havuza Çin 41, Brezilya, Hindistan ve Rusya 18, Güney Afrika da 5 milyar dolar yatırdı. Tüm bu gücüyle birlik ekonomik hareketlerde önemli bir güç elde etmiş bulunuyor. Banka "kalkınma" konseptli projeleri desteklemeye açık bir anlayışla 2018'de 4 milyar, 2019'da 6 milyar, 2020'de 8 milyar, 2021'de ise 10 milyar dolarlık asgari bir mali rezerv sağlamayı planlıyor. Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz yıl yaptığğı açıklamda bu bankaya üye olabileceklerini beirterek, "Onların vereceği projelerden yararlanmak için üye olunması gerekiyor" demişti.

KIVANÇ EL

Milliyet
Bu haber 1,911 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz 2018 10:17		 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz 2018 10:07
TRT ekibi Yunanistan'da gözaltına alındı
15 Temmuz 2018 10:03		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'u yazdı
15 Temmuz 2018 09:53
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
15 Temmuz 2018 09:19		 Yıldırım: Güçlü demokrasi dönemi başlamıştır
15 Temmuz 2018 07:30
Bakan Gül: Bir geceye bin destan sığdırdılar
15 Temmuz 2018 07:15		 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı
15 Temmuz 2018 06:50
Erdoğan, direnişin başladığı yerde milyonlarla yürüyecek
15 Temmuz 2018 06:00		 Çankırı Müftüsü: Din istismarında bizlerin de suçu var
14 Temmuz 2018 23:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Genç kızın kıyafetine tepki gösterdi, sürücüden aracı karakola çekmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başkanlık sistemi er ya da geç gelecek 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
alo 147'nin kaldırılması 2
passolig 3
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
ferdi kadıoğlu 4
digitürk'ün spor paketlerini birleştirmesi 2
etme 1
afjet afyonspor 1
Farketmeden kırmak 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam