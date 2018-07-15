15 Temmuz şehitlerini unutmadık, unutturmayacağız

FETÖ'cü darbecilere vatan, millet bayrak sevgisiyle canlarını ortaya koyarak karşı çıkan ve meydanlarda canlarını veren demokrasi şehitleri, 15 Temmuz destanının simgesi oldu. Millet, kahramanlarını en büyük minnetle kalbinde yaşatıyor. Onlar adına mevlitler okundu, hatimler indirildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan cuntacı general Semih Terzi'yi canını hiçe sayarak öldüren Ömer Halisdemir'di. Astsubay Başsaçuş Halisdemir, komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın talimatıyla gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyarak darbeci Terziyi öldürdü ve FETÖ ihanetinin başarısızlığa uğramasında büyük katkı sağladı. Halisdemir, Terziyi vurduktan sonra cuntacı askerler tarafından şehit edildi ancak yaptıkları destan oldu. Mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Sevenleri adına şiirler yazdı. Birçok çocuğa onun adı verildi.

81 MİLYONUN KAHRAMANLARI

O gecenin unutulmaz kahramanlarından birisi de kalkışmayı duyar duymaz oğlunu da yanına alıp vatan aşkıyla köprüye koşan Erol Olçok'tu. Olçok, ihanet girişimini duyar duymaz evinden oğlu ile birlikte çıkarak önceki adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Burada hainlerin sıktığı kurşunların hedefi olan baba-oğul şehadete koştu. Ancak onlar 81 milyonun gözünde kahramanlaştı. Eserlere adları verildi, adlarına hatim indirildi, mevlitler okundu.

MİLLİ DAVALARI GELECEĞE MİRAS

15 Temmuz gecesinin unutulmaz kahramanlardından biri de basın şehidi Mustafa Bambaz'dı. Cambaz, televizyondan ihanetin başladığını duyar duymaz Çengelköy'deki evinden çıkarak Kuleli Askeri Lisesi'nin olduğu bölgeye gittti. Buradan çıkan silahlı darbeciler Cambaz'ın da aralarında bulunduğu direnişçi sivil guruba kurşun yağdırdı. Savunmasız Mustafa Cambaz ve diğer siviller hainlerin sıktığı kurşunlarla şehit düştü. Mustafa Cambaz, o gece demaokrasiye sahip çıkan 81 milyonun gözünde kahramanlaştı. 15 Temmuz destanının simgesi halien gelen vatan sevdalılarıyla birlikte binlerce isimsiz kahraman, ikinci yılda da 15 Temmuz ruhunun ne demek olduğunu bir kez daha hepimize hatırlattı. 'Onların' kanı üzerinde yükselen milli dava geleceğe en büyük miras oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın dostu şehit Erol Olçok ve oğlu Tayyip Olçok'un cenazesinde gözyaşlarını tutamamıştı.

'Erol oynadığı piyesteki gibi şehit edildi'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oğlu Abdullah Tayyip'le birlikte şehit edilen Erol Olçok'un Çorum'daki çocukluk arkadaşı Ünal Güngördüm, eğitim gördükleri dönemde 'Bu vatana kast edenler' adlı piyeste beraber oynadıklarını belirterek, "Erol piyeste vatana kastedenler tarafından şehit ediliyordu. Takdiriilahi ki aradan yıllar geçti ve Erol, oynadığı o piyeste olduğu gibi vatanımıza kastedenler tarafından şehit edildi" dedi. Güngördüm sözlerine şöyle devam etti: "İçindeki vatan sevgisi imanla birleşti ve Erol'u köprüye götürdü. Vatan hainlerinin bu yaptığı kötülük gibi görünse de onlar, bir

Erol'u yok ettiler ama şimdi binlerce insan Erol Olçok'un yolunda gidiyor."

Kahramankazan demokrasi için sokağa çıktı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlıların destansı mücadelesini anlattı. Başkan Ertürk, şunları kaydetti: "Kahramankazanlılar, darbe girişiminin yaşandığı gece, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir rol üstlendi. Üstlendikleri bu rol, Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci hainler tarafından ele geçirilmesini, demokrasimizin geri dönülemeyecek şekilde yara almasını, ezanlarımızın susturulmasının engellenmesinde oldukça önemli. Kahramankazanlılar, Başkanımıza, Başkomutanımıza, liderimize, demokrasimize ve Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tüm demokratik kazanımlarımıza sahip çıkmak için sokaklara indi" dedi.

Kanlı plan şafak baskınıyla bozuldu

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye olduğu öne sürülen 9 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütünün gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde Bağcılar'da sansasyonel eylem yapmaya hazırlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri 18 yaşından küçük 9 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.