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Bakan Soylu: Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Maçka'da ihbar ettiği teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbülün katillerinin öldürüldüğünü açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin öldürüldüğüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, 'Eren Bülbül; Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin.
Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır- Sorej kod Barış Coşkun öldürüldü.' dedi.
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