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İcraat takip sistemi kuruluyor

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan 9 kurul, kendi görev alanlarına giren konularda bakanlıkların icraatlarını takibe alacak
15 Temmuz 2018 08:52
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İcraat takip sistemi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan yeni sistemin ilk kabine toplantısında, hükümet programına ilişkin bir takvim çalışması yapılması kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde, 'Cumhurbaşkanı Programı' olarak kamuoyuna açıklanacak yol haritasında, hükümet icraatları bir takvime bağlanacak ve bu takvime göre atılacak adımlara yer verilecek.

Programda, bu yıl sonuna kadar atılması gereken adımlar için 'Acil bir eylem planı' yapılacak. 6 aylık, bir yıllık ve 5 yıllık hedeflerin yer aldığı programın, belirlenen takvim içinde uygulanıp uygulanmadığı ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan kurullar tarafından takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı 1 No.lu Kararnamesi ile oluşturulan 9 kurul, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını, Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından izlemek ve Cumhurbaşkanına rapor sunmakla görevlendirildi.

VARSA AKSAKLIK GİDERİLECEK

Kurullar, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen politikaların, bakanlıklar tarafından uygulanıp uygulanmadığına yönelik belli aralıkla rapor tutacak. Bu raporlarda, icraatlara yönelik belirlenen takvimde ne kadar ilerleme sağlandığına yer verilecek, varsa yaşanan aksaklıkların giderilmesi için hızla yeni adımlar gündeme getirilecek.

MAZERETE YER YOK

AK Parti kurmayları, yeni sisteminin en önemli unsurunun 'hızlı icraat' olacağını belirterek, "Bundan sonra hiçbir bakanlık veya bürokrat mazeret üretemeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet programında yer alan hedeflere ulaşmak için, 'İlerleme raporu' da denilecek bir sistemle, icraatlar yakından takip edilecek ve gerektiğinde yeni önlemler devreye girecek" değerlendirmesini yaptı.
Türkiye
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