'Hastanede 392 hamile çocuk saklandı' iddiası

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılı boyunca 348'inin gebeliği kesinleşmiş 348'i kesinleşmiş, 392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmediği ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı skandalın ortaya çıkmasının ardından olay hakkında soruşturma açtı.

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 ayda gelen 115 çocuğun hamile olduğu halde adli makamlara bildirilmediğinin saptanmasının ardından, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de benzer bir skandalın yaşandığı bildirildi.

348'i kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği

ODA TV'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, 7 Mayıs 2018 tarihinde yapılan şikayetle ortaya çıkan skandalda, 2017 yılı boyunca 348'inin gebeliği kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmediği ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı skandalın ortaya çıkmasının ardından olay hakkında soruşturma açtı. İstanbul Valiliği'nden de olayda sorumluluğu olan doktorlar hakkında soruşturma yürütmek için izin istedi.

59 doktora soruşturma

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Başhekim Profesör Ahmet Yaser Müslümanoğlu'nun da aralarında bulunduğu kamu görevlisi 59 doktor hakkında soruşturma izni verdi. Vali Şahin, 20 Haziran tarihinde aldığı 2018/110 sayılı kararı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne de bildirdi.

Kararda doktorlar için; "2017 yılında 18 yaş altı gebeliğini teşhis ve tespit ettikleri çocuk gebeleri, bildirim yükümlülüğüne rağmen bildirmeyerek 'sağlık meslek mensuplarının suçu bildirmemesi fiilini' işledikleri" iddiasıyla soruşturma açılmasına izin verildiği hatırlatıldı.