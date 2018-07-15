1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hastanede 392 hamile çocuk saklandı' iddiası

Çoğunun Suriyeli olduğu belirtilen hamile çocuk skandalı ile ilgili 59 doktora soruşturma açıldı
15 Temmuz 2018 09:09
Yazdır
'Hastanede 392 hamile çocuk saklandı' iddiası

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılı boyunca 348'inin gebeliği kesinleşmiş 348'i kesinleşmiş, 392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmediği ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı skandalın ortaya çıkmasının ardından olay hakkında soruşturma açtı.

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 ayda gelen 115 çocuğun hamile olduğu halde adli makamlara bildirilmediğinin saptanmasının ardından, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de benzer bir skandalın yaşandığı bildirildi.

348'i kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği

ODA TV'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, 7 Mayıs 2018 tarihinde yapılan şikayetle ortaya çıkan skandalda, 2017 yılı boyunca 348'inin gebeliği kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmediği ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı skandalın ortaya çıkmasının ardından olay hakkında soruşturma açtı. İstanbul Valiliği'nden de olayda sorumluluğu olan doktorlar hakkında soruşturma yürütmek için izin istedi.

59 doktora soruşturma
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Başhekim Profesör Ahmet Yaser Müslümanoğlu'nun da aralarında bulunduğu kamu görevlisi 59 doktor hakkında soruşturma izni verdi. Vali Şahin, 20 Haziran tarihinde aldığı 2018/110 sayılı kararı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne de bildirdi.

Kararda doktorlar için; "2017 yılında 18 yaş altı gebeliğini teşhis ve tespit ettikleri çocuk gebeleri, bildirim yükümlülüğüne rağmen bildirmeyerek 'sağlık meslek mensuplarının suçu bildirmemesi fiilini' işledikleri" iddiasıyla soruşturma açılmasına izin verildiği hatırlatıldı.
Bu haber 2,679 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Pendik'te 4 katlı binada yangın
15 Temmuz 2018 10:10		 İzmir'de kız öğrenci yurdunda yangın
15 Temmuz 2018 09:23
Adnan Oktar'a bilgi sızdıran 2 polise gözaltı
15 Temmuz 2018 08:00		 Oktar'ın ses kaydı çıktı, liseli kızları ağına böyle düşürüyor
15 Temmuz 2018 06:10
Sınırda mayın temizliği yapan işçinin parmakları koptu
14 Temmuz 2018 23:53		 Adana bir kişi eşini balkonda ölü buldu
14 Temmuz 2018 18:50
Sulama kanalına düşen kişi boğuldu
14 Temmuz 2018 18:26		 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
14 Temmuz 2018 18:10
Kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu
14 Temmuz 2018 13:52		 Kuşadası açıklarında akaryakıt gemisi su almaya başladı
14 Temmuz 2018 12:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Genç kızın kıyafetine tepki gösterdi, sürücüden aracı karakola çekmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başkanlık sistemi er ya da geç gelecek 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
alo 147'nin kaldırılması 2
passolig 3
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
ferdi kadıoğlu 4
digitürk'ün spor paketlerini birleştirmesi 2
etme 1
afjet afyonspor 1
Farketmeden kırmak 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam