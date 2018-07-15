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7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. YAŞ'ın yapısı yeniden şekillendirildi. Kararnameyle, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı YAŞ üyesi oldu
15 Temmuz 2018 09:19
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7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi.

8 numaralı kararnameye göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak.

Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatları hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

Yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için TIKLAYINIZ

Devlet Denetleme Kurumu'nun yapısını düzenleyen 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ

Millli Güvenlik Kurulu'nun yapısını düzenleyen 6 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yapısını düzenleyen 7 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ

Yüksek Askeri Şura'nın yapısını düzenleyen 8 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ

Milletlerarası andlaşmaların usulüne ilişkin 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'ye ilişkin 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'ye 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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