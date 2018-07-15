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DDK yapısını düzenleyen kararname
DDK yapısını düzenleyen kararname yayımlandı
Resim Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.
5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurumunun yapısı ile ilgili
Devlet Denetleme Kurumu'nun yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ
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