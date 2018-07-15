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MGK yapısını düzenleyen kararname
Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısını düzenleyen kararname yayımlandı
Resim Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.
6 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı ile ilgili
Millli Güvenlik Kurulu'nun yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ
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