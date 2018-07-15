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Savunma Sanayii Başkanlığı yapısını düzenleyen kararname
Savunma Sanayii Başkanlığı yapısını düzenleyen kararname
Resim Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.
7 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Savunma Sanayii Bşkanlığı'nın yapısı ile ilgili
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ
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