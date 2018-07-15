1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güreş sevdalıları nehir kenarında sabahladı

Edirne'ye "657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri" için yurdun çeşitli yerlerinden gelen güreşseverlerden bazıları geceyi Tunca Nehri kenarında uyuyarak geçirdi
15 Temmuz 2018 09:42
Yazdır
Güreş sevdalıları nehir kenarında sabahladı

Güreşleri izlemek için Balıkesir, Sakarya, Antalya, Kocaeli gibi birçok şehirden gelen vatandaşlar, güreşlerin yapıldığı Sarayiçi mevkisine yakın nehir kenarına kurdukları çadırlarda sabahladı.

Bazı vatandaşlar ise geceyi araçlarında ve üzerilerine örttükleri battaniyelerle geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan güreşseverler, yanlarında getirdikleri malzemelerle kahvaltı yaptı.

Balıkesir'den gelen Yusuf Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreş sevdası için iki gündür dışarıda sabahladıklarını söyledi. Dışarıda uyumanın kapalı alandan daha rahat olduğunu belirten Parlak, "Güreşleri izlemek için her yıl geliyoruz. Otelde kalmak istemiyoruz. Arkadaşlarımla burada sabahladık, kahvaltı ettikten sonra güreşleri izlemeye gideceğiz. Güreşler çok güzel geçiyordu ama dün Recep Kara'nın yenilmesi bizi kırdı. Herkesin sevdiği bir pehlivan vardır. Hak eden kazansın." dedi.

Balıkesir'den gelen Bünyamin Çetin de daha önce pehlivanlık yaptığını belirterek, "Bu üzerinde uyuduğumuz çimenin rahatlığını bildiğim için burada uyumayı tercih ettik. Otelde sabaha kadar dinlenemeyiz. Burada bir iki saat uyku yeterli oluyor. Buradan hemen yakın Sarayiçi'ne güreşleri izlemeye geçiyoruz." diye konuştu.

Sakarya'dan gelen Mustafa Yıldırım ise pehlivan torununu izlemek için ailesiyle Er Meydanı'na geldiğini ifade etti. Geceyi, dışarıda uyuyarak geçirdiklerini anlatan Yıldırım, "Doğa güzel, nehir kenarı serin. Biraz sinek var ama olsun o kadar. Bize güzel bir anı kaldı." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haber 498 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnşaatta dünya Türk müteahhitleri konuşuyor
15 Temmuz 2018 11:15		 Nusr-Et'in Bebek şubesi mühürlendi
15 Temmuz 2018 11:10
O gece eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok konuştu: Kokularını özlüyorum
15 Temmuz 2018 07:45		 Genç kızın kıyafetine tepki gösterdi, sürücüden aracı karakola çekmesini istedi
15 Temmuz 2018 07:40
'Geç gelen adalet adalet değildir'
15 Temmuz 2018 07:35		 15 Temmuz'a 24 Haziran tapusu
15 Temmuz 2018 07:00
Ülkenin kuzey kesimlerinde yağmur bekleniyor-Haritalı
15 Temmuz 2018 06:30		 Balon turuna davet etti sürpriz evlilik teklifi yaptı
14 Temmuz 2018 22:49
15 Temmuz'da internet bedava mı olacak?
14 Temmuz 2018 22:42		 Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor
14 Temmuz 2018 22:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Genç kızın kıyafetine tepki gösterdi, sürücüden aracı karakola çekmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başkanlık sistemi er ya da geç gelecek 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
alo 147'nin kaldırılması 2
passolig 3
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
ferdi kadıoğlu 4
digitürk'ün spor paketlerini birleştirmesi 2
etme 1
afjet afyonspor 1
Farketmeden kırmak 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam