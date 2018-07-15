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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'u yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde Hürriyet ve Sabah gazeteleri için makale yazdı. Erdoğan, siyasi tarihin en büyük ihanetlerinden birinin milletin cesaretiyle zafere dönüştüğünü vurguladı
15 Temmuz 2018 09:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'u yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hürriyet gazetesindeki yazısında "Türkiye 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin haysiyetinin de kurtardı" ifadesini kullandı.

15 Temmuz'un sadece FETÖ'cülere değil, tüm darbe hevesilileri ve terör örgütlerine verilen en net cevap olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sabah gazetesindeki yazısında ise, Türkiye'nin 15 Temmuz öncesine göre daha güçlü ve demokratik olduğunu vurguladı. Erdoğan, FETÖ'nün büyük oranda tasfiye edildiğini, 16 ülkede örgütün kurumlarının kapattırıldığını söyledi. "Dünyanın hiçbir ülkesinin FETÖ'cü teröristler için güvenli olmadığını göstedik. FETÖ'nün elebaşı için başlattığımız hukuki süreci kararlı ve tavizsiz şekilde devam ettireceğiz" dedi.
NTV
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