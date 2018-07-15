Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin halkın direnme hakkı sayesinde başarısızlığa uğradığını söyledi "15 Temmuz Meclis'in hain namlulara direndiği, vatandaşın teröre geçit vermediği bir destandır" dedi.

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz sehitlerinin demokrasi kahramanları olduğunu belirterek başsağlığı diledi.

CHP Lideri FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpaslarıyla 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlandığını söyledi.

OHAL sürecini de eleştiren Kılıçdaroğlu, darbe girişimine dair pek çok sorunun yanıt bulmasının engellendiğini belirtti . "Biliyoruz ki tüm gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır" dedi.