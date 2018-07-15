|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin halkın direnme hakkı sayesinde başarısızlığa uğradığını söyledi "15 Temmuz Meclis'in hain namlulara direndiği, vatandaşın teröre geçit vermediği bir destandır" dedi.
Kılıçdaroğlu 15 Temmuz sehitlerinin demokrasi kahramanları olduğunu belirterek başsağlığı diledi.
CHP Lideri FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpaslarıyla 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlandığını söyledi.
OHAL sürecini de eleştiren Kılıçdaroğlu, darbe girişimine dair pek çok sorunun yanıt bulmasının engellendiğini belirtti . "Biliyoruz ki tüm gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır" dedi.
Bu haber 1,769 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI